Wie vertegenwoordigt Gelderland op NK Beroepen?

Vanuit alle delen van Gelderland zijn de leerlingen naar het Aeres VMBO in Velp gekomen. Er wordt gestreden in de klassen Tuin Aanleg, Economie & Ondernemen en bloemschikken.

'Ik ga me vast in de vingers snijden', klinkt het in de Aula van de school, waar de wedstrijd bloemschikken wordt gehouden. De zenuwen gieren de deelnemers door de keel. 'We hopen dat we winnen', zegt Laura Theunissen. Ze zit in het vierde jaar van het Helicon VMBO in Kesteren. 'Dat we door kunnen naar het NK, dat is onze droom vanaf het eerste jaar al.'

Vijf, zes keer geoefend

Samen met twee teamgenoten doet Laura mee aan de wedstrijd. Ze keuren de bloemen die ze willen gebruiken zorgvuldig, Er wordt gerekend, want een boeket mag natuurlijk niet te duur zijn. Er wordt gesneden en geschikt door de deelnemers. 'We hebben echt wel vijf, zes keer geoefend en dat echt wel van kwart voor twaalf tot kwart voor vier', zegt Laura. Vliegensvlug snijdt ze de steel van een gerbera.

Kijk hier naar een reportage van de wedstrijd bloemschikken (tekst gaat verder onder de video):

De wedstrijden zijn ingesteld om het beroepsonderwijs meer aanzien te geven en te promoten. Eén ding wordt snel duidelijk; bloemschikken is een echt vak. Je moet over de nodige kennis beschikken om een boeket samen te kunnen stellen: 'Paars is de kleur van waardigheid, maar ook van rouw', zegt deelneemster Janita van Kruistum. 'Het moet een vrolijk boeket zijn, dus twijfel ik over paars. We gaan toch maar voor het veilige en kiezen oranje.' Behendig plukt ze de paarse bloemen uit haar boeket.

'Leerlingen stralen liefde uit voor het vak'

Het niveau dit jaar mag 'er wezen', zegt de jury. Gedurende de wedstrijd kijken twee juryleden mee en stellen de nodige vragen om de kennis van de deelnemers te testen. 'Wat voor bloemen heb je gebruikt', klinkt het ineens. 'Kangoeroepootjes wordt vastberaden geantwoord.' De jury knikt. 'Ik denk dat de leerlingen hier de liefde uitstralen voor het vak', zegt jurylid José Avink. 'Ook de manier hoe ze met bloemen omgaan en de zorg die ze eraan besteden, super.'

Of het Gelderse team straks in Amsterdam in de prijzen valt op het Nederlands Kampioenschap Beroepen weten we op 22 maart.