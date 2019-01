VIDEO: Collin ligt uit The Voice of Holland: 'Het is goed dat het klaar is'

Begin december was Collin voor het eerst te zien in The Voice, toen hij het zelfgeschreven liedje #addicted ten gehore bracht. Coach Lil' Kleine draaide om en koos Collin in zijn team. Daarna kwam de Nijmegenaar in een achtbaan terecht. Het bracht hem veel mooie momenten.

'Het is goed dat het klaar is'

Dat zijn televisie-avontuur nu ten einde is gekomen, vindt Collin niet erg. 'Ik ben op een bepaalde manier ook wel blij dat het klaar is', zegt hij. 'Het was een heel leuk avontuur. Ik heb er veel van geleerd, ik heb veel leuke mensen leren kennen en veel ervaring opgedaan. Maar het is ook goed dat het klaar is. Ja, dat meen ik echt.'

'Die liveshows zijn gruwelijk qua tijdsinvestering', zegt Collin. Hij rekent voor dat hij daar in februari ontzettend druk mee geweest zou zijn. 'Dan had ik ook vier weken lang niet bij De Week kunnen zijn', voegt hij eraan toe. 'Mijn doel was om met een eigen liedje de blind audition te doen en daarna zo mooi mogelijk in beeld te komen.'

Tevreden

Dat is Collin meer dan goed gelukt. Hij vindt het dan ook geen ramp dat hij niet meer verder kan in het RTL-programma. 'Ik ben heel blij over wat ik gedaan heb en er is veel positief commentaar geweest, dus ik kan hier alleen maar heel tevreden mee zijn.'

Bekijk hier de reactie van Collin op zijn uitschakeling in The Voice (de tekst gaat verder onder de video):

Collin duimt nu voor succes voor Navarone, zijn 'Nijmeegse broeders' zoals hij ze liefkozend noemt. 'Ik denk ook dat ze wel een goede kans maken. Ze zijn volgens mij de enige band die erin zit, dan heb je wel iets unieks. Het enige is: vanaf nu wordt het bepaald door de stemmen van de kijkers thuis. Dus dan moet je hopen dat er veel meisjes zijn die op je stemmen en je door willen hebben.'

Genoeg te doen

De komende tijd zit Collin niet bepaald stil. De 35-jarige singer-songwriter brengt op 15 februari een nieuwe single uit: Time Flies. 'Daar gaan we alle radiostations mee af en iedereen mee lastigvallen', knipoogt Collin. Daarnaast komt er een nieuw album dat de naam draagt van het liedje dat Collin zong tijdens de blind audition: #addicted.

Zie ook: Collin en Navarone door in The Voice of Holland