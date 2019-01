Geld stroomt binnen voor Arnhemse deelnemer Per Seconde Wijzer

De programmamakers van '6 Inside' hebben vrijdag een doneeractie op poten gezet voor Jeroen Meerwijk. De 28-jarige Arnhemmer nam deze week deel aan de televisiequiz 'Per Seconde Wijzer' op het onderdeel sport, maar liep in de finale een bedrag van 7.550 euro mis door een vraag die niemand zag aankomen.

Jeroen kreeg de namen van negen artiesten te zien die in het verleden optraden in de rust van de Super Bowl. Hij hoorde muziekfragmenten en moest deze koppelen aan de namen in beeld. Op social media reageerden tientallen mensen verontwaardigd op de vraag die Jeroen kreeg. Meerdere mensen verweten omroep BNNVARA verkeerd te hebben gehandeld.

440 euro binnen

Nu zijn presentatoren Jan Versteegh en Albert Verlinde een doneeractie begonnen om Jeroen tóch nog aan zijn prijzengeld te helpen. Op de website doneeractie.nl hebben zij vrijdag de zaak van de onfortuinlijke quizdeelnemer gezet, met als doel 7.550 euro bijeen te sprokkelen. Rond 20.30 uur stond de teller al op 495 euro.

'Dit geef me een heel warm gevoel', reageert Jeroen. 'Ik vind het fantastisch dat mensen deze moeite nemen. Verder weet ik niet goed wat ik ervan moet zeggen. Ik ben een beetje flabbergasted', aldus de Arnhemmer. De explosie die de uitzending van donderdag teweegbracht heeft ook hem ontzettend verrast.

Trending topic

'Normaal wordt er nog geen tien keer per week getweet over een uitzending van Per Seconde Wijzer. Maar nu werd de uitzending trending topic! Alles ontplofte en dat heb ik zelf ook wel gemerkt', aldus Jeroen.

Hij vindt het nog steeds heel jammer dat de redactie van het programma vasthoudt aan haar zienswijze dat de 'Super Bowl-vraag' gerechtvaardigd was.

'Na de opnames van twee weken geleden was ik wel even geëmotioneerd door wat er was gebeurd. Ik heb twee dagen later een mail gestuurd naar de redactie en uitgelegd hoe ik me voelde. Je kunt erover twisten, maar ik vond dat de vraag te ver ging', legt Jeroen uit.

'Dit kon ik niet bedenken'

'Ik heb me bewust niet opgegeven voor een algemene kennisquiz, maar voor het specifieke onderwerp sport', zegt Jeroen. 'Maar dat mensen het zó zouden oppakken en het met me eens zouden zijn, kon ik zelfs in mijn fantasie niet bedenken.'

