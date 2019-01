Marc van Hintum: 'Zondag bij Fortuna moet voor Vitesse de ommekeer volgen'

Vitesse staat vierde in de eredivisie en toch is de clubleiding niet tevreden. Dat heeft te maken met het fletse spel. 'Ik begrijp het publiek, wij willen ook aanvallend voetbal zien.'

door Richard van der Made

Het zijn woorden van technisch directeur Marc van Hintum die vrijdag te gast was in het programma De Week van Gelderland. Supporters klagen steeds vaker steen en been over het voetbal dat Vitesse dit seizoen speelt. Het is meestal weinig attractief en vrij behoudend.

Negatieve sferen

Van Hintum kan wel meegaan in die typeringen. 'Nee, het sprankelt niet en we zijn dit seizoen te wisselvallig. Voetbal gaat in mijn ogen om het vermaken van publiek. Bij Vitesse staan wij dat ook voor. Domineren op de helft van de tegenstander. En daar hebben wij ook de spelers voor vind ik. Om rond het strafschopgebied te spelen met jongens als Linssen en Odegaard. Ja, als dat niet gebeurt, kun je in negatieve sferen terecht komen.'

Keuzes van Slutskiy

Vitesse werd dinsdag door AZ kansloos uitgeschakeld in de beker. Een klap die nog voelbaar is in het Arnhemse bolwerk. Trainer Leonid Slutskiy koos voor een behoudende speelwijze en liet zijn spelers ver inzakken. Van Hintum zou dat liever anders zien, maar zegt de keuzes van de Rus te respecteren en te steunen. 'Hij gaf na AZ ook zelf toe dat het iets anders had gekund.'

Gesloten organisatie

De wedstrijd in Alkmaar staat echter niet helemaal op zich. Wel vaker gokt Vitesse op de counter en wordt geopereerd vanuit een gesloten organisatie. Van Hintum: 'De trainer heeft dit seizoen gekozen voor een bepaalde speelwijze. Natuurlijk hebben we hierover aan het begin van dit seizoen over gesproken. Hij zei toen te kiezen voor een soort voetbal dat hij vindt passen bij de spelersgroep. En Leonid neemt natuurlijk ervaringen uit zijn eigen cultuur in Rusland mee.'

Geen lijn

Van Hintum schrok dinsdag echter flink van Vitesse. 'Heel teleurstellend', aldus de Brabander bij Omroep Gelderland. 'En dan bedoel ik de manier waarop we daar verliezen. Er zat geen lijn in en we hebben in het eerste uur geloof ik 1 keer op doel geschoten.' Omdat ook het competitieduel tegen Excelsior (3-2 winst) voor gemor zorgde, staat daarom veel druk op de wedstrijd van zondag tegen Fortuna Sittard. 'Dan moet de ommekeer volgen', draait Van Hintum er niet omheen.

Transferperiode

De technische baas van Vitesse heeft over de bekersof nog niet met zijn trainer gesproken. 'Nee, ik heb niks gezegd. Ik ben op dit moment met andere zaken bezig. We willen er nog een aanvallende speler bij en misschien ook een rechtsback.' Van Hintum benadrukt dat het lastig is om in de winterstop de juiste spelers te vinden. Bovendien is hij gebonden aan het budget van eigenaar Oyf. 'Eigenlijk moet je in deze transferwindow ook zo min mogelijk doen. En we gaan wel voor kwaliteit, dus het is best lastig.'

Bos bloemen

Waar Vitesse nog wacht op een nieuwe speler, zag Van Hintum al wel de mega-transfer van 86 miljoen euro van Frenkie de Jong aan zich voorbij trekken. De Ajacied verhuist volgend seizoen naar FC Barcelona. Het was uitgerekend van Hintum die het toptalent zijn eerste contract gaf. 'Ik verwacht nog wel een bos bloemen van RKC en Willem II', zegt hij gekscherend. De Jong werd opgeleid in de opleiding van die clubs. Zij profiteren na gemaakte afspraken van doorverkoop en incasseren nu miljoenen euro's.

Overeenkomst met Frenkie de Jong

'Hij was 15 en toen al een heel groot talent', weet Van Hintum die toen technisch directeur was bij Willem II. 'Grote clubs zoals Liverpool zaten achter hem aan. Maar we bedachten een opleidingsovereenkomst met hulp van het FBO (werkgeversorganisatie, RvdM). Daardoor was de constructie dicht en kon hij niet meer door anderen opgepikt worden. Clubs durfden niet te procederen, omdat het anders een juridische kwestie zou worden. Zijn ouders hadden overigens ook het liefst dat hij nog bij Willem II zou blijven.'