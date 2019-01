Rechercheur hoopt na 13 jaar op doorbraak in zaak baby Sem Vijverberg

Toen De Bruyne op die koude zondagmiddag aankwam bij de vindplaats van de baby, was er nog twijfel of het om een pop ging. 'De baby lag al een tijd in het ijs. Hij leek van plastic, het was allemaal zo onwerkelijk. Je hoopt ook dat het om een pop gaat.'

Bekijk de video. Daaronder gaat de tekst verder.

Sem Vijverberg

Helaas blijkt die hoop tevergeefs. De baby krijgt de naam Sem Vijverberg, bedacht door de kinderen die hem gevonden hebben. De Bruyne zoekt intussen met haar collega's naar antwoorden. 'We hebben alle omstanders gesproken en buurtonderzoek gedaan. We gingen van deur tot deur om te vragen of mensen meer wisten of iets gezien hadden dat ons kon helpen. We hebben met allerlei scenario's rekening gehouden, maar helaas kwamen we niet dichterbij antwoorden. Toen het onderzoek na ongeveer 5 maanden vastliep, moest ik het loslaten.'

Uitvaart

Wel was merkbaar dat de zaak van Sem Vijverberg een diepe indruk achterliet. 'Er was ook een aangrijpende uitvaart. De kinderen die Sem hebben gevonden, speelden daar met hun familie een rol in en wij waren er met ons hele team bij. Ik weet nog dat er een nummer van Eric Clapton werd gedraaid. Hij zong: would you know my name. Dat was een indrukwekkend moment.'

Coldcasekalender

De Bruyne dacht de afgelopen 13 jaar ook met regelmaat terug aan Sem Vijverberg. 'Als er een vergelijkbare zaak in de media kwam, dacht ik aan hem. Maar ook toen ik zelf zwanger werd en een kindje kreeg.' Hopelijk zorgt de vermelding op de coldcasekalender nu voor antwoorden. 'Het doel is niet eens zozeer het oplossen van de zaak, maar we willen meer duidelijkheid over wat zich heeft afgespeeld. Ik hoop dat iemand na al die jaren alsnog iets wil zeggen. Dat de mensen die meer weten over Sem nu sterk genoeg zijn om wel op te staan.'