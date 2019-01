'Frans Bauer laat wat van je horen', taalheld Jose heeft wens voor volkszanger

Jose werd eerder al verkozen tot Gelderse taalheld en nu mag de inwoonster van Lienden zich ook de nationale taalheld noemen. Een titel die in het leven is geroepen door de stichting Lezen & Schrijven. De 55-jarige is opgegroeid op de kermis en doordat zij op 7-jarige leeftijd al mee moest werken is naar school gaan en leren lezen en schrijven er bij ingeschoten.

Maar door een scheiding kwam daar vorig jaar verandering in. 'Ik moest bij mijn scheiding de formulieren invullen en dat was het moment dat ik wel moest. En toen ben ik er vol voor gegaan', zo blikt de taalheld terug.

Bekijk de video. Daaronder gaat de tekst verder.

Teleurgesteld

Jose is al sinds jaar en dag groot fan van Frans Bauer en dus toen ze eenmaal kon schrijven, klom ze in de pen en schreef ze Frans Bauer een brief. In de brief heeft Jose de goedlachse zanger gevraagd om een lied met haar op te nemen over laaggeletterdheid. Maar tot grote spijt van de taalheld heeft zij nog niets vernomen van hem.

Vanavond wordt de overwinning van Jose in huize Brunselaar groots gevierd, maar ditmaal zonder de muziek van Frans Bauer.

Zie ook: Taalheld Jose: 'Ik bedacht smoesjes om niet te hoeven schrijven'