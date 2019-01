Elburg wil historische gebouwen hypermodern verwarmen

Het is een initiatief van het Nationaal Orgelmuseum. Dat wilde de binnenplaats afdekken met een glazen dak om zo de ruimte beter te kunnen exploiteren. 'Het is een gebouw uit 1396', vertelt Wilma Seijbel van het museum. 'De centrale verwarming werkte niet goed meer, dus we moesten toch verder kijken.'

Het idee om het museum in de toekomst via een warmtepomp met aardwarmte te verwarmen was een zeer aantrekkelijke optie. Maar voor het museum is dat financieel niet te dragen. Het bestuur van het museum sloeg daarom de handen ineen met andere organisaties in de omgeving. De naastgelegen Grote Kerk, museum Sjoel Elburg en restaurant De Haas liggen in een straal van honderd meter van elkaar. Samen gebruiken zij meer dan 100.000 kubieke meter gas per jaar.

Uiteindelijk de hele binnenstad

'Het is natuurlijk best bijzonder in zo'n historische binnenstad', zegt architect Fenneken Anneveld-van Wesel. Zij is samen met collega Ronald Plug in de arm genomen om de verduurzaming van de vier gebouwen verder uit te werken. 'Om de historische gebouwen te behouden voor de komende generaties, wil je ze ook met de tijd mee laten gaan', legt Anneveld-van Wesel uit. Zelf woont ze in een landhuis uit de zeventiende eeuw dat ze zelf volledig duurzaam maakte. 'Bij deze vier rijksmonumenten zijn er beperkingen. Het verduurzamen van soort gebouwen is een grote investering. Dan is samenwerken veel handiger.'

De installatie van een warmtepomp in de Elburgse binnenstad is een pilot. De vier organisaties en de gemeente Elburg verwachten dat het een begin is van een groter warmtenetwerk. Ook Wilma Seijbel is hoopvol: 'Als dit zou werken, zou je in de toekomst de hele binnenstad op deze manier kunnen verwarmen.'