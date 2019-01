Buurtschap Woold: 4 huizen per jaar te koop, maar te duur voor Achterhoekse starters

‘Naar welke kant je ook kijkt, alles is mooi hier’, zegt Meerdink in de documentaire over Woold, waar ze is opgegroeid. Ze is 27 jaar en woont nog bij haar ouders, als ze op zoek gaat naar een huis voor zichzelf in het buurtschap. Probleem alleen is dat daar maar weinig woningen in de verkoop gaan, en die zijn dan ook nog eens te duur voor veel starters.

Sinds 1998 werden in Woold 65 woningen verkocht. Daarvan waren 47 vrijstaande woningen en 13 twee-onder-een-kapwoningen, zo blijkt uit onderzoek van het Kadaster in opdracht van Omroep Gelderland. Gemiddeld komen er dus drie of vier woningen per jaar in de verkoop.

Mooi gelegen en vrijstaand

Doordat er vooral mooi gelegen, vrijstaande huizen in Woold zijn, is het moeilijk om een voordelige woning te vinden. De gemiddelde prijs voor een huis in Woold lag de afgelopen twintig jaar op 318.362 euro. In vergelijking met de gemiddelde koopsom in Nederland waren de huizen in Woold het afgelopen decennium 32 procent duurder.

'Bijna niets voor starters'

‘In de buurtschap staan hele leuke woningen, mooie boerderijen en veel vrijstaande woningen', zegt makelaar Riemke Wisse. 'Maar de prijzen zijn voor starters eigenlijk altijd te hoog. Er is bijna niets voor starters en dat is een zeldzaamheid.’

Meerdink spreekt in haar documentaire ook een vriendin, die plannen heeft om met wat bevriende stellen iets nieuws te gaan bouwen in Woold. Maar er gaat voorlopig nog geen schop de grond in, omdat de bouwplannen worden afgewezen door de gemeente. Uit cijfers van het Kadaster blijkt dat er sinds 2010 slechts vier nieuwbouwwoningen werden opgeleverd.

Nummerplaten uit de Randstad

Burgemeester Joris Bengevoord van Winterswijk vertelt in ‘Ik ben verkocht’ dat ook hij op zoek is naar een huis in het buitengebied. ‘Ik was laatst bij een boerderij die te koop stond. Er was een kijkmiddag. Er stonden veertig auto’s. Ik kon aan de nummerplaten zien dat het allemaal mensen uit de Randstad waren.’

Ik kan natuurlijk niet tegen iemand zeggen dat hij daar niet mag gaan wonen. Joris Bengevoord, burgemeester van Winterswijk

‘Uiteindelijk wordt er dan gigantisch overboden', zegt Bengevoord. 'Ja, daar zit wel een probleem. We moeten daarover nadenken.’ Maar hij zegt dat hij er als burgemeester weinig aan kan doen. ‘Ik kan natuurlijk niet tegen iemand zeggen dat hij daar niet mag gaan wonen.’

