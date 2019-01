Makelaars: Westerlingen drijven huizenprijzen Achterhoek op

Steeds meer mensen uit de Randstad verhuizen naar de Achterhoek. In vijf jaar tijd is het aantal mensen dat vanuit de regio's Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag naar de Achterhoek is vertrokken, met 36 procent gestegen: van 1.298 naar 1.766. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Volgens Achterhoekse makelaars gaat het met name om ouderen, die in de Achterhoek rust en ruimte zoeken. 'Het zijn voornamelijk pensionado's. Dus daar schiet de Achterhoek als krimpgebied niets mee op', zegt een van de 21 makelaars die voor Omroep Gelderland een vragenlijst invulden.

Tom Schreurs van Thoma Enning Makelaars uit Winterswijk ziet ook meer westerlingen naar het oosten komen. 'Als makelaar heb ik veel contact met mensen die de drukke Randstad ontvluchten om zich in de Achterhoek te vestigen. Ze krijgen dan meer woongenot tegen een veel aantrekkelijkere prijs.'

Vechten om vier huizen per jaar

Vooral woningen in het buitengebied lijken in trek. Dat merken ze ook in het buurtschap Woold bij Winterswijk, waar gemiddeld zo'n vier huizen per jaar in de verkoop gaan.

De afgelopen tien jaar verhuisden veertien mensen vanuit de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht naar dit buurtschap. Dat is gelijk aan het aantal nieuwe bewoners dat binnen de gemeente Winterswijk naar Woold verhuisde.

Kijk hier naar onze documentaire 'Ik ben verkocht', over de zoektocht naar een starterswoning in Woold:

Het is dinsdag Woondag bij Omroep Gelderland. Bekijk ook ons dossier over de Gelderse woningmarkt.

Noaberschap

Makelaars geven aan dat ze natuurlijk de beste prijs willen binnenhalen voor hun opdrachtgever, maar sommigen zeggen wel liever een huis aan iemand uit de regio te verkopen. 'Zakelijk gezien maakt het mij niets uit', zegt de Winterswijkse makelaar Anton Bolwerk. 'Privé vind ik het jammer dat de lokale bevolking moeilijk een huis in het buitengebied kan kopen.'

Een andere makelaar: 'Ik verkoop liever aan iemand uit de regio. Die kennen het noaberschap en weten beter hoe het buitengebied bewoond kan en moet worden.'

Wat wilt u weten over de Gelderse woningmarkt? Stel uw vraag via woondag@gld.nl. De beste vragen worden dinsdag door experts beantwoord.

Foto: Omroep Gelderland

Hele provincie in trek

Niet alleen de Achterhoek is in trek bij westerlingen: de hele provincie Gelderland ligt goed in de markt. De afgelopen jaren kwamen meer mensen uit de Randstad in Gelderland wonen dan andersom.

Komend voorjaar start een onderzoek naar de beweegredenen van de mensen uit de Randstad die naar Gelderland verhuisden. De provincie Gelderland gaat daarin optrekken met het Rijk, de provincie Overijssel en de grotere gemeenten.

Zie ook: Buurtschap Woold: 4 huizen per jaar te koop, maar te duur voor Achterhoekse starters