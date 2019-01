Massale steun voor Arnhemmer Jeroen Meerwijk na 'onterechte' aftocht in Per Seconde Wijzer

Hij is nog een beetje beduusd van alle aandacht. Heel Nederland schaart zich achter Jeroen Meerwijk uit Arnhem, die donderdagavond de laatste ronde verloor in het bekende quizprogramma 'Per Seconde Wijzer' op NPO2. Kijkers oordelen massaal dat Jeroen er is 'ingeluisd'.

Maandag zag tv-kijkend Nederland voor het eerst Jeroen aan het werk in de quiz, waarin hij vragen beantwoordde in de categorie sport. Dat deed hij met verve. De 28-jarige Jeroen, die werkzaam is bij de gemeente Lochem, maakte meteen indruk met zijn kennis van sport.

Finale

Hij was foutloos bij schaatsen, wist alle aan sport gelieerde bijnamen die hem werden voorgelegd en scoorde ook goed op het onderdeel Formule 1. Ook dinsdag en woensdag kwam hij ronde na ronde door. Donderdag ging de Arnhemmer op voor de eindstrijd, waarin hij 7.550 euro kon winnen.

De allerlaatste ronde in de finale kostte Jeroen echter de kop. Hij zag negen artiesten en bands voor zich die in het verleden optraden in de rust van de Super Bowl, de finale van het American Football in de Verenigde Staten. De namen die hij op het scherm zag moest Jeroen koppelen aan de geluidsfragmenten die hij hoorde.

Onterecht

Dat ging hem niet goed af, ondanks de twee jokers die hij nog inzette. Zo eindigde Jeroens deelname op de valreep in mineur. Kijkers van Per Seconde Wijzer vonden het echter zeer onterecht dat de kandidaat met deze vraag de show moest afsluiten.

Zij ventileerden hun onvrede op Twitter en al snel kwam de aflevering van Jeroen onder de aandacht van nog veel meer mensen. Ook zij oordeelden dat de slotvraag totaal niet paste bij de eerdere vragen over sport die Jeroen moest beantwoorden.

De eindredacteur van het tv-programma gaf na de ophef op Twitter een reactie aan het Algemeen Dagblad. 'Spelers krijgen vaker muziekvragen in de vierde ronde. Daar proberen we altijd een leuke en net iets andere invalshoek te zoeken', gaf Bart Oenema aan. 'Pauzeacts krijgen altijd veel aandacht in de media waardoor onze kandidaten er ondanks hun favoriete categorie wél van op de hoogte kunnen zijn.'

Vergezocht

Vrijdag mocht Jeroen zijn verhaal doen in de ochtendshow Mattie en Marieke op radiostation Q-Music. Daar erkende hij dat de Super Bowl-vraag heel vergezocht vond. 'En dat was denk ik ook wel te zien aan mijn gezicht', aldus Jeroen. De Arnhemmer sprak na de opname ook met de redactie en gaf daarbij aan dat hij zijn vraag geen echte sportvraag vond. 'Maar dat stuitte een beetje op dezelfde reactie als ze aan het AD gaven.'

Op Twitter laat Jeroen nog weten dankbaar te zijn voor de steun die hij ontvangen heeft. 'Wow, wat een overweldigende reacties op Twitter. Aan iedereen die heeft gereageerd: dit moet me ongelooflijk goed! En het bevestigt alleen maar mijn gevoel over de laatste vraag', aldus de ongelukkige finalist.