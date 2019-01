Lucelle Deneer enige Gelderse nominatie Leraar van het Jaar Verkiezing

Docent maatschappijleer Lucelle Deneer is de enige Gelderse nominatie voor de Leraar van het Jaar Verkiezing. De docente geeft les op het Christelijk College Groevenbeek in Ermelo. Daar zijn haar leerlingen ervan overtuigd dat zij met de winst naar huis gaat.

Lucelle staat al 23 jaar voor de klas als docent maatschappijleer en geschiedenis. Ze is erg trots op haar nominatie. 'Ik vind het een hele eer, maar ik werk op een goede school met alleen maar goede docenten,' vertelt Lucelle.

Ludieke manier les

Lucelle probeert altijd op ludieke manieren les te geven. En dat vinden haar leerlingen erg leuk. 'Ze geeft les op haar eigen manier en ze is heel creatief. Dat vind ik erg leuk,' vertelt Julian.

'Spelletje is leuk en leerzaam'

De docente vindt dat de leerlingen ook plezier moeten maken tijdens de lessen. 'Ik vind het belangrijk dat de lessen ook leuk zijn. Een spelletje tussendoor is dan erg leuk en ze leren er ook nog eens van.'

'Aandacht voor docent is super'

Toch is ze ook wel een beetje zenuwachtig voor de verkiezing zaterdag. 'Ik vind het best wel spannend, maar we gaan zien hoe het gaat lopen. Ik vind het in ieder geval super dat er aandacht is voor het beroep docent. Dat vind ik erg belangrijk.'

De leerlingen hebben er in ieder geval vertrouwen in hun docent. 'Ik denk dat ze een hele goede kans maakt om te winnen,' vertelt Marit.

Zaterdag weten we of Lucelle de winnaar is. Dan is de Leraar van het Jaar Verkiezing in de jaarbeurs Utrecht.