Charlison Benschop: 'De Graafschap is de perfecte oplossing'

Benschop is speelgerechtigd voor het uitduel zaterdag tegen Excelsior, maar begint op de bank. Vrijdag was ook pas zijn eerste training. De van Curaçao afkomstige aanvaller speelde in de Franse competitie (Stade Brest), maar was vooral actief in Duitsland. De 29-jarige Benschop begon zijn loopbaan in 2007 bij RKC Waalwijk en ging vervolgens naar AZ waar hij zes goals maakte in 45 wedstrijden.

Tijd gevlogen

De periode in Alkmaar leverde de spits een transfer op naar de Duitse Bundesliga waar hij het ruim zes jaar volhield. 'De tijd is omgevlogen', verhaalt Benschop aan de rand van het steenkoude trainingscomplex in Doetinchem. 'Het zal weer even wennen zijn. Ik ben heel benieuwd hoe het morgen weer zal aanvoelen, terug in de eredivisie. Ik heb er in elk geval heel veel zin in.'

Charlison Benschop in gesprek met Omroep Gelderland

Chaotisch

Benschop was overbodig geworden bij Ingolstadt in de Tweede Bundesliga waar de centrumspits nog een contract heeft tot 2020. Hij kijkt terug op een bijzonder eerste half jaar. 'Het was chaotisch. Met drie trainers in een half jaar', weet Benschop. 'Dan weer speelden we een systeem met twee spitsen en daarna met een spits. Met vier spitsen in de selectie was het voor mij goed om een andere club te kiezen. Dit is de perfecte oplossing.'

Kick van gesprek

Het werd dus De Graafschap en beide partijen zijn daar uiteraard blij mee. 'Na het gesprek met Henk de Jong en Peter Hofstede wist ik dat ik dit wilde doen. Het gaf mij een kick. Je denkt bij De Graafschap toch aan de hele atmosfeer tijdens thuiswedstrijden. En ook de fans die allemaal meegaan naar uitduels. Ik heb gewoon een hartstikke goed gevoel en uiteindelijk is het snel gegaan na dat gesprek.'

Wedstrijdritme

Tegen Excelsior begint de spits op de bank. 'Ik ben fit, maar heb vorige week een schop gekregen op de training. Dat is geen probleem hoor. Wel is het zo dat ik wat wedstrijdritme kan gebruiken', zegt Benschop die dit seizoen tijdens negen wedstrijden in actie kwam en een keer scoorde. 'Het is logisch dat de trainer het laat staan. Zou ik ook doen. Ik heb gisteren ook nog de hele dag in de auto gezeten. Dat is voor de benen ook niet bevorderlijk.'

Andere rol

Benschop ziet ook wel een rol samen met Fabian Serrarens zitten. 'Misschien kunnen we samen in de spits spelen. Hij heeft het geweldig gedaan zondag door drie keer te scoren. Ik accepteer ook een andere rol als een ander het beter doet. Dat maakt niet uit. Ik ben hier om het team te helpen en denk dat we een grote kans maken om ons onderin weg te spelen.'