Vleeshandelaar voor rechter om paardensnippers en halalvlees

Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt hen valsheid in geschrifte en overtreding van de Wet dieren. Van Hattem zou snippers paardenvlees hebben verwerkt in de producten. Het vlees was volgens het OM niet traceerbaar in de administratie. De zaak dient voor de rechtbank in 's-Hertogenbosch.

Directeur Ben van Hattem zei twee weken geleden dat hij met vertrouwen de rechtszaak tegemoet ziet. 'Ik ga ervan uit dat het goed komt. Justitie is al vijf jaar aan het zoeken naar een speld in een hooiberg.' De paardenvleesaffaire kwam vijf jaar geleden aan het licht nadat in Frankrijk onderzoek werd gedaan naar fraude met paardenpaspoorten. In rundersnippers van Van Hattem werd ook paarden-DNA aangetroffen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit gaf daarop Van Hattem en vier andere bedrijven de opdracht om de herkomst van het verdachte Franse paardenvlees op te sporen en uit de handel te halen. Van Hattem moest 28 miljoen kilo vlees terughalen.

Failliet door affaire

Een andere vleeshandelaar, Willy Selten uit Oss, stond al in 2015 voor de rechter. Hij werd voor zijn rol in de paardenvleesaffaire veroordeeld tot 2,5 jaar celstraf. Slachterij Van Hattem ging door de paardenvleesaffaire failliet en maakte een doorstart onder de nieuwe naam Dutch Meat Company.

