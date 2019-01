Wolvenplan is gemiste kans, zegt platform Nowolves

Het wolvenplan dat door de provincies is vastgesteld, is een gemiste kans. Dat zegt het digitale platform Nowolves, dat de opmars van de wolf een halt wil toeroepen.

'Het gaat om zeer kleine aanpassingen', zegt een woordvoerster. 'De enige partij die er iets mee opschiet, zijn degenen die met hun verrekijkertjes naar de wolven mogen gaan kijken en die aan drollen mogen gaan snuiven.'

De provincie Gelderland wil snel weten of de wolf zich nu wel of niet definitief heeft gevestigd op de Veluwe. Daarom wordt er de komende dagen intensief gezocht naar sporen. Ook komt er een versneld DNA-onderzoek. Dat moet duidelijk maken of op de Veluwe nog steeds dezelfde wolvin rondloopt.

De provincies presenteerden donderdag het 48 pagina's tellende wolvenplan. Zo'n plan is volgens de provincies nodig omdat er de afgelopen jaren al diverse keren in Nederland wolven zijn opgedoken en het een kwestie van tijd lijkt dat ze zich hier gaan vestigen. In het plan hebben de provincies uitgewerkt hoe ze omgaan met wolven in ons land en dan vooral met het oog op schade die ze kunnen aanrichten bij dierhouders.

Schade door wolf vergoed

De provincies zeggen dat ze in elk geval de komende drie jaar de schade door wolven vergoeden, zowel aan dierhouders die bedrijfsmatig dieren houden als aan hen die dat als hobby doen. De woordvoerster van Nowolves is niet onder de indruk. 'Als je het vergelijkt met de ons omringende landen, dan is het nergens zo vaag geregeld als hier. Het is wonderbaarlijk dat bij een landelijk probleem er op regionaal niveau afspraken moeten worden gemaakt over de bescherming. Dat leidt tot geografische ongelijkheid.'

De woordvoerster is er boos over dat de dierhouder in eerste instantie zelf verantwoordelijk is voor preventieve maatregelen, zoals afrastering. 'Degenen die de wolf promoten, zeggen dat er in het buitenland goede ervaringen zijn met afrastering. Nou, wij kennen ze niet.' Zo kan er volgens de woordvoerster niet overal afrastering worden geplaatst, omdat waterschappen dat dicht bij een sloot lang niet altijd toestaan.

Maatregelen na bijna-opstand bevolking

Nederland moet volgens de woordvoerster een voorbeeld nemen aan enkele Duitse deelstaten, zoals Brandenburg. 'Daar is de wolf al lange tijd en zijn de problemen enorm. Onder heel grote druk is daar besloten om afrastering 100 procent te vergoeden. Daar kwam de bevolking bijna in opstand.'

De woordvoerster is ervan overtuigd dat de wolf een groter gevaar is dan Wolven in Nederland (een samenwerkingsverband van diverse organisaties) volgens haar doet voorkomen. 'De wolf is zo leuk, zo aardig. Nou, niet alleen een handjevol schapenhouders, zoals ze doen voorkomen, krijgt er last van. Alle dierhouders gaan het merken.'

