Gezelligheid troef bij jarige Seniorenbond

'Het is voor ons een mijlpaal en dat willen we graag vieren', aldus Annelies Cornelisse van de Seniorenbond. 'Op naar de volgende 25 jaar.' Gerrie Zeegers vindt de bijeenkomsten van de seniorenbond erg gezellig: 'Je wilt ergens naartoe gaan en elkaar ontmoeten. Dat maakt het erg gezellig.' Voor Hennie Pastors staat het samenzijn vooral in het teken van ontspanning. 'Gezellig samenzijn en dingen met elkaar ondernemen. Het is een mooi gebeuren.'



Ook op de feestelijke bijeenkomst vanwege het 25-jarig bestaan was het volgens Zeegers erg gezellig. 'Dat zoveel mensen samenkomen, dat is toch uniek', aldus Zeegers die onder het genot van een drankje veel gesprekjes aanknoopte. 'We zijn nu senior, dus dat betekent ook een advocaatje met slagroom.' Bij Pastors gingen de voetjes zelfs van de vloer: 'Straks nog een dansje maken, met een borreltje erbij. Dat is ook leuk.'