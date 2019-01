Buurt schaft zelf matrixbord aan voor gevaarlijke weg

En dus komen de bewoners met een eigen matrixbod. 'Het hing er nog maar net of hij heeft al voor de eerste keer rode cijfers - 87 kilometer per uur - aangegeven. Op de weg geldt een maximale snelheid van 60 kilometer per uur. 'Het is iets dat hier vaak voorkomt, mede omdat het vroeger een 80-kilometerweg was.' zegt Bert Nijman. Hij vertegenwoordigd de commissie verkeer en veiligheid, die de verkeersveiligheid in de buurtschappen wil verbeteren. Het bord helpt de buurtschappen een goed beeld te krijgen van de verkeersveiligheid.

Informatie voor Politie en gemeente

Op initiatief van de Stichting Buurtschappenvisie is er een matrixbord aangeschaft dat gaat rouleren in de buurtschappen. Elke drie weken houdt het bord het verkeer op een andere toegangsweg in de gaten. De snelheid van de weggebruiker wordt op het bord getoond en geregistreerd. Alle gegevens kunnen worden gedeeld met de politie en de gemeente Winterswijk.

Gemeente wil ook extra matrixbord

De Stichting Buurtschappenvisie heeft zelf het initiatief genomen om zo'n bord aan te schaffen. Dit werd gehonoreerd met een zogeheten Burgercheque van de gemeente Winterswijk ter waarde van 1150 euro. Het resterende geld hebben de inwoners van de acht buurtschappen zelf bij elkaar gebracht.

De gemeente Winterswijk is zo tevreden over het initiatief van de Stichting Buurtschappenvisie dat ze zelf ook overweegt om twee nieuwe matrixborden aan te schaffen.