Henk de Jong: 'Sommigen denken nu dat ze Maradona zijn'

Het is een bekend verschijnsel in de sportwereld. Bij overwinningen trappen trainers op de rem. Gaat het slecht, dan beschermen ze de spelers en zijn ze vooral positief. De Graafschap haalde zondag vernietigend uit tegen Fortuna Sittard dat met 5-1 terug naar Limburg werd gestuurd. Maar één zwaluw maakt nog geen zomer. De Graafschap staat, op doelsaldo weliswaar, nog altijd onderaan.

Diego Maradona

'Het scheelt echt als je wint, dan wordt alles wat makkelijker', begint De Jong. 'Maar je moet ze nu ook scherp houden. We winnen één keer en dan denken sommigen ook weer dat ze Maradona zijn. Ja, dat merkte je net wel even. Dus dat moet teruggedrongen worden. Iedereen moet zijn normale ding doen bij deze club.'

Bekijk de video. Daaronder gaat de tekst verder.

Opnieuw cruciaal duel

Onder steenkoude omstandigheden trainde De Graafschap nog ruim anderhalf uur op het kunstgras van DZC'68 in Doetinchem. Morgenavond wacht in Rotterdam, ook op kunstgras, Excelsior dat eveneens een zware strijd voert tegen degradatie. Het is opnieuw een zeer belangrijke wedstrijd voor De Graafschap dat op Woudestein uitstekende zaken kan doen. Het verschil tussen beide clubs is één schamel punt. Excelsior zit in een vrije val en verloor ook vorige week weer met 3-2 van Vitesse.

Snel, slim en sterk

Bij De Graafschap blijft alles bij het oude. Charlison Benschop trainde vrijdag pas voor het eerst mee, maar gaat wel direct mee naar Kralingen. 'Hij is fit. Je ziet direct dat hij voor ons zeer bruikbaar is', reageerde De Jong over de gehuurde spits van Ingolstadt. 'Hij is snel, slim en sterk en je merkt meteen dat hij hier goed past.'

Verstand erbij

Technisch manager Hofstede en De Jong spraken alleen telefonisch met de 29-jarige Benschop. 'Het liefst doe je dat face to face, maar hij zat ver weg. Na één gesprek wist ik al die gaat komen en hij had hetzelfde naar ons toe. Er was direct zo'n klik. Hij kon naar veel meer clubs, maar kiest ook bewust voor onze club en onze supporters. We hadden eerst niet verwacht dat hij weg kon en dat leek ook zo. Toen zijn we eerst doorgeschakeld naar anderen. Maar je moet je verstand erbij houden en geen dingen doen waar je spijt van krijgt. Dan komen ze uiteindelijk wel.'