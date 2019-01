Vitesse wil weer aanvallen tegen Fortuna

'Natuurlijk wil ik dat we gaan aanvallen. Dat hangt natuurlijk ook van de tegenstander af. Het is namelijk niet mogelijk om tegen AZ alleen maar aan te vallen, dan loop je in het mes. Maar Fortuna is natuurlijk wel van een ander niveau', vertelt de trainer.

De trainer wil het waarschijnlijk sowieso over een andere boeg gooien, want hij probeerde vandaag verschillende tactieken uit op de training. 'Maar daar kun je nog weinig uit afleiden hoor, want ook als Bero terugkomt.. hij heeft twee wedstrijden niet gespeeld.'

Bero weer fit

Bero lijkt inderdaad weer te gaan spelen. Hij heeft geen last meer van zijn schouder. Martin Ødegaard zou normaal gesproken ook spelen, maar hij is nu nog ziek. 'Maar van mij moest hij vandaag thuisblijven om anderen niet aan te steken, hopelijk is hij er zondag weer bij', vertelt Slutskiy.

En dan moet Vitesse drie punten pakken tegen Fortuna. Van de Limburgers heeft Slutskiy een goed beeld. 'Ze zijn thuis beter dan uit. Ik zag ze uit bij De Graafschap en Feyenoord, maar thuis zijn ze een stuk gevaarlijker. Ze hanteren ook verschillende spelsystemen.'