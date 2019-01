MyCom vraagt faillissement aan: alle winkels dicht

MyCom had nog winkels in Apeldoorn, Nijmegen, Amsterdam, Breda, Haarlem, Utrecht en Roermond. Begin deze maand gingen de zeven andere winkels al dicht, waaronder het filiaal in Arnhem.

Businessmodel achterhaald

'Het huidige businessmodel is definitief achterhaald', zegt algemeen directeur Marco Heestermans van Kijk Up in een persbericht op de website van MyCom. 'Nadat in 2018 de marges nóg verder onderuit zijn gegaan, lijkt het traditioneel inkopen van handelsgoederen en zelf voorraad houden, definitief een prehistorisch businessmodel.'

MyCom probeerde vorig jaar vergeefs het tij te keren met extra investeringen van Zweedse investeerders. Het is niet meer mogelijk online te bestellen en/of bestelde producten te retourneren of te laten repareren. Bij MyCom werken 70 mensen.

In 2015 failliet

MyCom ging in 2015 ook als eens failliet. Er waren toen nog 41 winkels. Na een overname door Relevant Holdings, de eigenaar van onder meer The Phone House, bleven daar 22 van over. In februari vorig jaar kwam MyCom in handen van Kijk Up, de voormalige eigenaren van onder meer Kijkshop.