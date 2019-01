Bewoners in actie tegen zandtransport door Lentse straten

Elke vijf minuten een zwaar beladen vrachtwagen met zand door de straten. Dat is het beeld komend voorjaar in Nijmegen-Lent. Althans, als de plannen van de gemeente doorgaan. Bewoners in Lent maken zich grote zorgen over de veiligheid in hun straten en willen een alternatief voor de route over de Turennesingel en de Vrouwe Udasingel. Daarom gingen ze zaterdag de straat op om handtekeningen op te halen voor die alternatieven.

Het zandtransport is bedoeld voor het nieuw te ontwikkelen gebied De Stelt in Lent. Dat gebied ligt tussen de Waalbrug en de Waal. In totaal moet er 70.000 kubieke meter zand vervoerd worden. In Lent waar al 15 jaar praktisch onafgebroken gebouw wordt, schiet deze situatie de bewoners flink in het verkeerde keelgat. 'We zijn het zo langzamerhand echt zat', zegt Leonie Schuijt van de Wijkraad Lent. 'Langs de te rijden route zitten inmiddels vier scholen, heel veel jeugd dus. Dat levert een volstrekt onveilige situatie op', benadrukt ze. 'Het is al een drukke straat, met al het verkeer voor de Jan Linders', voegt ze daar nog aan toe. 'De gemeente kan wel zeggen dat het volgens de modellen de beste route is, maar als je naar het wijkleven kijkt, kun je die conclusie niet trekken.'

'Ouders durven kinderen niet te laten fietsen'

Ook SP raadslid Marij Feddema woont in Lent. Zij hoopt dat zoveel mogelijk inwoners van Lent tegen de plannen in opstand komen. 'Op die route zijn meerdere rotondes, kruisingen met voorrangsfietspaden en toegangswegen naar vier nabijgelegen scholen en sportvelden. Nog niet zo lang geleden zijn op deze kruisingen banners geplaatst om automobilisten te wijzen op de fietspaden. En straks mogen er wel zwaarbeladen, grote vrachtwagens rijden? Ouders durven hun kinderen nu al niet meer op de fiets naar school te laten gaan. Het is echt hard nodig om voor dit vrachtverkeer een route buitenom Lent te realiseren.'

Volgens Schuijt zijn er voldoende alternatieven. Zo is er een variant waarbij de vrachtwagens over de Mauritssingel kunnen en dan linksaf voor de Waalbrug langs naar De Stelt. Andere bewoners spreken zelfs over een aanvoer van het zand over het water.

De gemeente laat weten dat ze veel waarde hechten aan een zo veilig mogelijk transport van het zand. Daarover zegt ze in gesprek te zijn met de bewoners. 'We bekijken alle alternatieven serieus. Daarbij hebben we ook te maken met andere belangen en beperkingen, zoals de aslastbeperking die geldt voor de Waalbrug en de verkeersdoorstroming op de Mauritssingel. Uiteraard kijken we ook welke extra maatregelen nodig en mogelijk zijn', laat een woordvoerder weten.

De bewoners gaan maandag opnieuw in overleg met de gemeente.