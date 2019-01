Groen licht voor zorgcentrum Gendringen

'We willen graag starten met de nieuwbouwplannen', aldus wethouder Bert Kuster. 'De ouderen van het MMP zitten er ook op te wachten.' De oppositiepartijen zetten hun vraagtekens bij de nieuwbouw. 'De karakteristiek van het kerkplein gaat verloren', vindt SP-raadslid Heini Peters. 'Vanuit historisch en cultuurhistorisch oogpunt vinden wij het niet verantwoord.'

Peters doelt hiermee op de zichtlijn van beide kerktorens die door de nieuwbouwplannen verloren zou gaan. 'Het nieuwe MMP moet zich aanpassen en zich voegen in de omgeving, helaas is daar nu niet voor gekozen', vindt PvdA-raadslid John Haverdil, die vraagtekens zet bij het aantal woningen. 'De forse uitbreiding van appartementen past niet bij het dorpskarakter van Gendringen.'



De coalitiepartijen CDA en Lokaal Belang willen niet langer wachten en zien graag dat de schop zo snel mogelijk de grond in gaat. 'We moeten het ijzer smeden als het heet is, en het ijzer is nu heet', aldus CDA-raadslid Ruben Driever. 'Het geld is nu beschikbaar, dus hoe langer we wachten hoe duurder het wordt.'

Nu het bestemmingsplan door de meerderheid van de raad is aangenomen, kunnen tegenstanders van het plan alleen nog in beroep gaan via de Raad van State. De bewoners van het huidige MMP in Gendringen zullen komend voorjaar waarschijnlijk verhuizen naar het tijdelijke complex van zorgorganisatie Azora aan de Keurkamer in Ulft. Het nieuwe MMP moet medio 2020 klaar zijn.