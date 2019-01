Forse toename aantal daklozen Doetinchem

De temperatuur daalt ’s nachts onder nul en dat betekent dat er een winterprotocol is ingesteld om te voorkomen dat mensen op straat moeten slapen. Iriszorg ziet sinds de zomer een forse toename in het aantal daklozen en heeft in Doetinchem bedden klaarstaan voor 28 mensen.

'Naar ons idee heeft dat ook te maken met het economisch tij', vertelt regiocoördinator Chris Boven van Iriszorg, die onder meer wijst naar de opkomst van zzp’ers en het grotere aantal echtscheidingen als mogelijke oorzaak. Waar in 2017 rond de zestien daklozen bivakkeerden in Doetinchem, is dit aantal in de tweede helft van het afgelopen jaar gegroeid tot een kleine dertig.

'Dat is echt uitzonderlijk als je een jaar terugkrijgt', vindt Boven. 'Het is echt veel meer dan in 2017.' Iriszorg laat weten voldoende matrassen te hebben om de stijging op te vangen. 'En anders regelen we wel materiaal', aldus persoonlijk begeleider Joost van der Welle. 'Ik ga er niet vanuit dat er nog veel mensen tevoorschijn komen die buiten slapen, maar voor hetzelfde geld staan er morgen weer vijf man op de stoep.'



De kou van de laatste dagen is volgens regiocoördinator Boven een groot risico. 'Als je een paar uur met -3 buiten slaapt, gaat je hartslag naar beneden en is de kans dat je doodvriest vrij groot.' Eerder dit jaar werd na acht jaar een overleden dakloze man gevonden in het buitengebied van Hummelo. 'Het is geen angst die echt speelt, maar het is wel iets waar je rekening mee moet houden', geeft Van der Welle aan. Boven is blij dat er na het weekend weer warmere dagen aankomen: 'Dus ik denk dat het de komende tijd mee zal vallen.'