Winterswijk profiteert ook van Enschedese actie voor meer winkelend publiek

De promotiecampagne werd vorig jaar mei ingezet omdat, door de opening van de N18, Enschede in tijd veel dichter bij is. Met grote billboards op de rug van promotiemensen werd op de markt in Winterswijk winkelend publiek verleid om naar Enschede te komen. Niet veel later werd ook een vliegtuig ingezet.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Actie zette kwaad bloed

De ondernemers in Winterswijk reageerden furieus op de actie. 'We staan nog steeds niet achter deze guerilla-achtige marketingmanier', zegt Henk-Jan Tannemaat van de Winterswijkse winkeliersvereniging ABH-City. 'Maar het mes heeft aan twee kanten gesneden want wij hebben een stijging van 5 procent aan bezoekers.' In totaal trekt Winterswijk jaarlijks 5,8 miljoen bezoekers.

Enschede kan overigens online wel zien dat er veel Achterhoekers bereikt zijn. 'We hebben 100.000 mensen bereikt via onze website.' Een stijging van 27,5 procent .

Ter Brugge zou de actie zo opnieuw doen. 'We zijn heel blij met het resultaat en we hebben veel free publicity gekregen. Ik zou het nu niet anders doen.'

Winterswijkers door actie niet naar Enschede

Inwoners van Winterswijk die Omroep Gelderland op straat spreekt zeggen niet naar Winterswijk te zijn geweest. 'Ik ben juist niet naar Enschede geweest', zegt één van de vrouwelijke bezoekers. 'Ik vond het ook geen leuke actie', zegt een ander. En dat beamen ook de marktmeester en Tannemaat.

'De actie viel echt niet goed hier in Winterswijk, maar we hebben onze eigen kracht gebruikt. En hier kun je gratis parkeren! In Enschede betaal je vele euro's voor een paar uur', zegt een mannelijke bezoekers aan het centrum van Winterswijk. Toch merkt ook Tannemaat dat ze alert moeten blijven en de boot niet moeten missen in de toekomst.

Nog meer winkelend publiek trekken

Ook komend jaar willen zowel Enschede als Winterswijk meer publiek trekken. In Enschede wordt ingezet op meerdaags toerisme. Winterswijk wil wat doen aan het centrum. 'Wij willen de markt opknappen zodat mensen het nog gezelliger vinden om naar Winterswijk te komen.'

Zie ook: