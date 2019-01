Kijken naar een dood dier, dat kan nu live bij Buitengewoon

Dode dieren zijn onmisbaar in de natuur. Het is eten en gegeten worden. Buitengewoon, ARK Natuurontwikkeling en Staatsbosbeheer geven je vanaf vandaag een uniek kijkje in deze oneindige cyclus van leven en dood.

Na het succes van vorig jaar gaat Buitengewoon dit jaar weer van start met een reeks livestreams vanuit de Gelderse natuur. Iedere maand zal er op het YouTube-kanaal van het natuurplatform een nieuwe stream te zien zijn. Kijk je mee?

Uniek in Nederland

Het project Dood doet Leven van ARK Natuurontwikkeling en Staatsbosbeheer verschijnt vandaag als eerste voor de camera. De livestream geeft je een uniek kijkje in de oneindige cyclus van leven en dood. 'Voor zover ik weet is dit de eerste keer dat we live kunnen kijken naar een dood ree en vooral naar de dieren die daar weer op af komen. In het verleden hebben Staatsbosbeheer en ARK Natuurontwikkeling wel opnames gemaakt met camera's, maar livestreamen was toen nog onmogelijk', vertelt boswachter Twan Teunissen van Staatsbosbeheer in de Gelderse Poort.

Het laten liggen van grote dode dieren in de natuur is ongebruikelijk in Nederland. Dood doet Leven zet zich in voor de terugkeer van dode dieren en grote aaseters in de natuur. Zo worden aangereden dieren niet verwijderd, maar teruggebracht naar de natuur waar zij vandaan komen. Eén van deze dode reeën ligt nu voor de camera van Buitengewoon.

Kijk hieronder naar de livestream (tekst gaat verder onder video):

Deze 'lijkenpikkers' kun je voor de camera zien

'Omdat veel dode dieren niet in de natuur terugkeren, hebben soorten die van aas afhankelijk zijn het behoorlijk moeilijk. Zo zijn de raaf en de zwarte wouw nog steeds zeldzaam', legt Teunissen uit.

Meer dieren dan je zou denken, doen zich op de één of andere manier tegoed aan aas. Als je de livestream goed in de gaten houdt, zou je volgens Teunissen veel 'lijkenpikkers' kunnen zien. 'Overdag heb je kans op vogels zoals buizerd, ekster en koolmees. Heel misschien komen er wel raven langs. Maar als aan het einde van de middag de duisternis invalt, dan wordt het echt spannend! In de buurt leven steenuilen, steenmarters, dassen en vossen.'

Download hier het gratis PDF-bestand met 'lijkenpikkers' van ARK Natuurontwikkeling. Welke dieren kun jij afstrepen?

Meer weten over het project Dood doet Leven? Klik dan hier voor ons Q&A formulier. Of kijk hieronder naar het item over het Dood doet Leven project uit onze Winterspecial van 2013.