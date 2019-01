Poppodia slaan handen ineen voor Gelderse popmuziek

Poppodia Luxor Live in Arnhem, Doornroosje in Nijmegen en Gigant in Apeldoorn slaan de handen ineen om popmuziek uit Gelderland te ondersteunen. Artiesten kunnen vanaf 18 februari aankloppen bij Poppunt Gelderland voor ondersteuning van hun muzikale carrière.

De initiatiefnemers willen muzikale talenten uit Gelderland beter op de kaart zetten. 'Er is talent genoeg in Gelderland, daar hebben we geen enkele twijfel over. Of zij voldoende kansen hebben, betwijfelen we wel. Wij willen samen een goed provinciaal netwerk opzetten waardoor artiesten hun volle potentie kunnen benutten', zegt directeur Toine Tax van Doornroosje.

Talentmakelaars

Poppunt Gelderland draait volgens Tax om de talenten, niet om de poppodia. 'We willen hen helpen door een netwerk te bouwen waarin ze de weg kunnen vinden van het oefenhok tot aan Lowlands.' Dat moet onder meer gebeuren door de inzet van enkele talentmakelaars, die de spil in het netwerk moeten gaan vormen.

Gedeputeerde Josan Meijers van de provincie Gelderland lanceert Poppunt Gelderland op maandag 18 februari in Luxor Live.

Niet altijd succesvol

Het nieuwe poppunt springt deels in het gat dat muziekplatform Behind the Corner recent achterliet. Het Achterhoekse platform trok in december de stekker uit het project omdat een verdienmodel ontbrak. Ook dit platform wilde lokale muzikanten helpen met het ontwikkelen van hun carrière.

