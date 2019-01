Primeur: voor het eerst mannelijke lopers bij Marikenloop

De start van de Marikenloop in 2018 (Foto: Omroep Gelderland)

De Marikenloop is sinds jaar en dag een hardloopwedstrijd voor alleen vrouwen in Nijmegen. Daar komt dit jaar verandering in. Ook mannen mogen meedoen. Een primeur dus.

'We zijn 17 jaar geleden begonnen met alleen vrouwen, maar tegenwoordig vind je dames overal terug in de hardloopwereld. Emancipatie is niet meer nodig', legt directeur Alexander Vandevelde uit. 'Door de jaren heen hoorde ik ook van mannen: waarom mogen wij niet meedoen?'

Eerste Trail edition

'Daarom willen we het dit jaar veel breder trekken. Met ook een onderdeel voor kinderen. En voor het eerst een trail edition.' Dat is een hardloopwedstrijd over onverharde, smalle paden dwars door de bossen.

Goede doelen

Zoals elk jaar gaat een deel van de opbrengst van de Marikenloop naar een goed doel. 'Voor het trailen is dat het dierenverblijf van Orientalis. De mannen en vrouwen lopen voor Hart voor Vrouwen, een onderzoeksinstituut van het Radboudumc voor research naar hartziekten bij vrouwen. En bij de kinderen is het het Amalia Kinderziekenhuis', vertelt de directeur.

Zaterdag 18 mei zijn de trail en de mannenloop, een dag later de wedstrijden voor de kinderen en vrouwen. 'Vrouwen blijven wel apart lopen, want dat blijft leuk', legt Vandevelde uit. Er doen jaarlijks ongeveer 7000 vrouwen mee aan de loop.