Nabestaanden van Jopie gevonden, 85 jaar oud poëziealbum terug naar familie

Als 9-jarig meisje schreef Joke, oftewel Johanna (Jopie) van Veen uit Arnhem, het eerste versje in haar poëziealbum.

Arnhem 6 mei 1934

“Dit album behoort aan mij.

Zoolang ik hoop te leven.

Joke is mijn naam.

Reeds bij de doop gegeven.

V. Veen dat is mijn van

Al, naar mijn vaders stam.

En Arnhem is de plaats.

Waar ik ten wereld kwam.”

Haar album dook 85 jaar later weer op. Rozet erfgoedcentrum in Arnhem kreeg het poëziealbum in handen en medewerkers van Rozet kwamen erachter van wie het album was. En daarmee begon een zoektocht naar de nabestaanden.

Jopie woonde op het laatste van het leven aan het Oremusplein in Arnhem, op een steenworp afstand van Burgers' Zoo. Daar is haar poëziealbum ook gevonden.

Redacteur Henri van Veen van Omroep Gelderland wist nabestaanden van de op 83-jarige leeftijd gestorven Jopie op te sporen. 'Ik kreeg de vraag mee te helpen zoeken vanwege mijn achternaam', zegt Van Veen. 'Hoewel ik er zeker van was dat het geen familie was, intrigeerde deze zoektocht me enorm.'

Het einde van de zoektocht verteld:

En via Facebook wist hij neef Harrie van Veen op te sporen. 'Deze neef van 68 wist helemaal niet dat zijn tante vroeger een poëziealbum had. Hij reageerde erg verbaasd, maar was ook blij. Hij wil het album graag hebben.'

Binnenkort krijgt Harrie het poëziealbum van zijn tante overhandigd. Omroep Gelderland is daarbij.

