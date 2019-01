Tuinvogeltelling: is het een heggemus of huismus?

Het zit vrijdagochtend niet mee in de tuin van Rene Aveskamp in Velp. Er hangt genoeg voer, maar op deze koude winterochtend laten niet veel vogels zich zien. Soortenkaart en verrekijker liggen ongebruikt op tafel. Het is net licht geworden en Rene Aveskamp van de Vogelwerkgroep Arnhem speurt vanachter het raam de riante tuin af. Rene heeft geen idee waarom er momenteel zo weinig vogels in zijn tuin zijn, maar hij vermoedt dat de overvloedige zomer heeft gezorgd voor veel voedsel in het bos. 'En dan komen ze het bos niet uit.'

Enthousiasme

Wetenschappelijke waarde heeft de tuinvogeltelling niet zoveel, vertelt Albert de Jong van SOVON Vogelonderzoek Nederland, 'de Nationale Tuinvogeltelling is vooral bedoeld om mensen te enthousiasmeren. Om uitspraken te kunnen doen over hoe het met een bepaalde soort gaat, is het hele jaar door onderzoek nodig. En dan moet er niet alleen geteld worden in tuinen, maar ook in bossen en parken.' Dit gebeurt dan ook, aldus De Jong. 'De uitkomsten van de Nationale Tuinvogeltelling geeft ons vaak een bevestiging van wat wij uit onze andere tellingen ook zien. En dat vinden wij natuurlijk heel fijn.'

(tekst gaat verder onder de foto)



Foto: Omroep Gelderland

Bonte specht

Een half uurtje tellen in de tuin in Velp levert zes vogelsoorten op: vink, merel, koolmees, pimpelmees, houtduif en roodborst. 'Teleurstellend', vindt Rene, 'zelfs de grote bonte specht is er niet.'

'Juist daarom is de tuinvogeltelling belangrijk', volgens Rene. 'Zo weten we welke soorten veel voorkomen en welke vogels het moeilijk hebben. Daar kunnen we dan iets aan proberen te doen. Zoals een paar jaar geleden, toen we overal nestkastjes voor de spreeuw hebben opgehangen'.

Hoe herken je ze eigenlijk?

In Gelderland wordt veel geteld. Vorig jaar werden er een kleine zevenduizend tellingen op www.tuinvogeltelling.nl doorgegeven. Op de site staat een handige kaart met afbeeldingen van de meest voorkomende soorten, zodat vooral ook amateurtellers aan de slag kunnen.

Geduld wordt beloond

En geloof het of niet, net na het half uurtje tellen wordt het ineens druk in de Velpse tuin. Een zwerm van wel 60 vinken landt in de grootste boom. En enkele seconden later schiet de grote bonte specht naar de pindakaaspot. Het is een prachtig gezicht: 'Een vrouwtje', roept Rene trots. En in onze ooghoeken zien we ineens overal mezen rondfladderen. 'We waren gewoon te vroeg begonnen met tellen', zucht Rene tevreden.

De tuinvogeltelling is nog tot zondagavond in te vullen.