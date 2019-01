Akkoord voor lening SV ‘t Harde

Het laatste woord is aan de ledenvergadering die het voorstel van het bestuur moet goedkeuren. Het doel van het verstrekken van geldleningen is het ondersteunen van sportverenigingen die een maatschappelijk belang dienen.

Volgens wethouder Henk Wessel is het beleid nodig omdat het voor verenigingen steeds moeilijker is om een lening te krijgen bij een bank. 'Al in 2013 hebben we het beleid vastgesteld dat gaat over het verstrekken van rentedragende geldleningen aan verenigingen voor de (ver)bouw, de aanleg of de aankoop van sportaccommodaties. Daarmee maken we samen mogelijk dat sportverenigingen kunnen beschikken over de noodzakelijke financiële middelen.' zegt wethouder Wessel.