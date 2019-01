Onveilige glijbaan in zwembad nog steeds dicht

De onveilige glijbaan in zwembad De Peppel in Ede is nog steeds dicht. Een woordvoerster van het zwembad kon vrijdag niet zeggen wanneer hij weer opengaat.

De GoH20 Challenger Dazzler-glijbaan ging in november dicht nadat er zich in vijftien dagen tien incidenten hadden voorgedaan. Die varieerden van duizeligheid tot een gebroken enkel. In drie gevallen werd een ambulance opgeroepen.

Het zwembad hoopte de afgekeurde glijbaan vóór de kerst weer open te kunnen stellen, maar dat mocht niet van het Keurmerkinstituut. Wanneer de glijbaan weer kan worden gebruikt, is nog onduidelijk.

'De bouwer van de glijbaan kijkt naar een oplossing', vertelt de woordvoerster. 'Meer water is niet afdoende. Waarschijnlijk zit het in de constructie, bijvoorbeeld de hellingshoek. Er wordt bekeken of dat zo is.' Ze verwacht over een à twee weken meer duidelijkheid te kunnen geven wanneer bezoekers de glijbaan weer kunnen gebruiken.

