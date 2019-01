Twee lokale omroepen strijden om één plek in Neder-Betuwe

Een spervuur aan kritische vragen van raadsleden aan het college en de twee gegadigden voor een lokale omroep-licentie in de Neder-Betuwe donderdagavond. Zowel 'RegioTV Tiel' als 'Nova Media' wil de licentie in Neder-Betuwe in handen krijgen.

Het college vindt beide omroepen geschikt, maar kiest voor Nova Media omdat deze omroep zich uitsluitend richt op de Neder-Betuwe. RegioTV Tiel daarentegen brengt naast nieuws uit Tiel ook berichten uit de omliggende gemeenten, waaronder Neder-Betuwe.

Ervaring versus een echte lokale omroep

De raadsleden van Neder-Betuwe hebben donderdagavond nog geen keuze gemaakt, maar in de vragen was duidelijk twijfel te horen over de plannen van Nova Media. Hans van Meurs van Nova moest erkennen dat hij beschikt over verouderde studioapparatuur. Nova zendt op dit moment ook niet uit. De omroep bestaat uit enthousiaste vrijwilligers, maar de echte radio-ervaring dateert uit het verleden.

Van Meurs heeft bijvoorbeeld aan evenementenradio gedaan, zoals bij Appelpop in Tiel. De omroep wil in Neder-Betuwe eerst beginnen met radio en een marktaandeel van rond de 30 procent halen. 'Dat is een inschatting', zegt Van Meurs op een opmerking van een raadslid dat lokale omroepen in de regel geen groter marktaandeel dan 4 procent halen.

Geen percentage

RegioTV Tiel geeft geen garantie op het percentage nieuws afkomstig uit Neder-Betuwe. Riny ter Haar van RegioTV Tiel wil op vragen geen percentage noemen. 'Als er nieuws is, dan brengen we dat' zegt Ter Haar. Ook gaat TV Tiel geen radio-uitzendingen maken. RegioTV Tiel maakt televisie en is actief op kanalen als Facebook en YouTube. Daarnaast is de omroep mediapartner van Omroep Gelderland.

Krachten bundelen zit er niet in

Een samenwerking tussen de omroepen zit er niet in. RegioTV Tiel wil na mislukte gesprekken in 2014 niet meer in zee met Nova Media. Van Meurs van Nova houdt de deur wat dat betreft nog wel open, maar het is een publiek geheim dat de twee voormannen niet on speaking terms zijn. De keuze voor de raad lijkt er nu een tussen een relatief onervaren groep radiomakers en een omroep die Neder-Betuwe niet als exclusief werkgebied heeft. De raad neemt waarschijnlijk in februari een besluit.