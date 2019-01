Wilt u zich inzetten voor de Doesburgse gemeenschap? Word verkeersregelaar!

In Doesburg is al een groot aantal jaren een groep vrijwilligers actief als verkeersregelaar.

Zij worden ingezet om het verkeer soepel te laten doorstromen en om de veiligheid te waarborgen van deelnemers en bezoekers aan een activiteit of evenement.

Afgelopen jaar werd er ruim 20 keer een beroep gedaan op deze groep vrijwilligers, soms ging het om een paar mensen, maar ook de inzet van 10 tot 15 personen was geen uitzondering.

Ook u heeft, voor het evenement of de activiteit die u organiseerde, een beroep gedaan op de inzet van deze verkeersregelaars.

Omdat er bij de vergunningverlening door gemeenten steeds vaker wordt geëist dat er verkeersregelaars worden ingezet wordt de druk op onze groep steeds groter en bestaat de kans dat er in de toekomst niet meer voldaan kan worden aan de benodigde aantallen mensen. Dit houdt in dat het doorgaan van een activiteit in gevaar kan komen omdat er niet kan worden voldaan aan de in de vergunning gestelde voorwaarden.



Het vinden van nieuwe vrijwilligers is voor ons allemaal een blijvende uitdaging en daarom doen wij ook op u een beroep om mensen te mobiliseren die als verkeersregelaar willen helpen om onze evenementen in stand te houden.

Natuurlijk heeft u bij uw activiteit uw eigen mensen hard nodig, maar als die mensen bij een andere gelegenheid wel beschikbaar zouden zijn dan helpen we elkaar.

De inzet van verkeersregelaars is vrijwillig en men wordt vooraf gevraagd. Het kan gaan om uur of een aantal uren, overdag, ’s avonds, op alle dagen van de week.

De opleiding van een verkeersregelaar bestaat uit een e-learning van ca. 1 uur die men vanuit huis kan doen. Aansluitend wordt men door de gemeente officieel aangesteld als “evenementen verkeersregelaar” voor het betreffende kalenderjaar.

Omdat wij binnenkort weer starten met de e-learning voor 2019 doen wij een dringend beroep op u om binnen uw organisatie en kennissenkring mensen te motiveren om zich een aantal uurtjes per jaar in te zetten voor de gemeenschap en daarmee Doesburg levendig te houden.

Wilt u zich aanmelden? Reageer dan hieronder!