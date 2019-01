De roze wolk van een geboorte is er niet voor iedereen

Dominique vertelt: 'Ik kon er dan zo boos om worden. Ik dacht alleen maar: rot op!' Mensen hebben geen idee wat er allemaal kan gebeuren. Het is allemaal zo vanzelfsprekend voor de meesten om kinderen te krijgen. Dat is het voor mij ook altijd geweest met mijn twee gezonde kinderen. Als je zwanger bent denken mensen: het is feest, hang de slingers op. Maar in één klap kan alles anders zijn.'

Te vroeg geboren

Dochtertje Carmen werd na 27 weken zwangerschap geboren in het Radboud ziekenhuis. 'Dat was een groot moment van angst. De periode in het ziekenhuis is voor mij echt traumatisch geweest.' Dominique en Carmen lagen allebei weken in het ziekenhuis. 'De longetjes van Carmen waren nog niet helemaal gerijpt. Bij haar geboorte woog ze 900 gram en was ze 31 centimeter groot.' Vandaag de dag is Carmen twee jaar oud en ondervindt zij nog steeds problemen van haar vroeggeboorte. 'Vorige week lag Carmen weer bijna een week in het ziekenhuis. Ze had een longontsteking.'

Carmen is een van de velen kindjes die te vroeg is geboren. Kinderarts Arno van de Neonatologie afdeling Radboud: 'Als een kindje voor 37 weken zwangerschap geboren wordt spreek je van prematuur. Niet al deze kindjes komen terecht op een intensive care. Hoe vroeger het kindje wordt geboren, hoe minder goed de organen ontwikkeld zijn. Deze kindjes kunnen bijvoorbeeld niet hun eigen temperatuur op peil houden, niet alle voeding verdragen. Ook zijn er vaak problemen met longetjes die nog niet volgroeid zijn.'

Hulp voor de kleintjes en hun ouders

Meerdere mensen in Gelderland willen deze baby's en hun ouders helpen. Medisch gezien kunnen vrijwilligers niet veel bijdragen, maar op andere manieren kunnen zij het leven van ouders en kind toch aangenamer maken. Zo haakt Wilma Koers samen met velen vrijwilligers in heel Nederland inktvisjes. Deze kleine knuffeltjes worden bij de kindjes in de couveuse gelegd. De kindjes zien de tentakels van de gehaakte inktvisjes als navelstreng en houden deze vast. Zo trekken zij minder snel aan alle slangetjes die er om hun heen liggen.

