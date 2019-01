VIDEO: natuurfotograaf Jan Vermeer leeft helemaal op van de sneeuw

Samen een bezoek brengen aan de besneeuwde heide is dan ook een uitgelezen kans om tips van de meester te krijgen. 'Sneeuw is hartstikke mooi om te zien, maar dan heb je nog geen landschap', legt Vermeer uit. 'Zoek naar iets bijzonders, iets waardevols', raadt hij aan. Eenmaal ter plaatse gebruikt Vermeer zelf zoveel mogelijk een wijd perspectief. Zo kan hij het hele landschap goed overzien.

Bos of kasteel

Een bos lijkt snel een goede plek om erop los te fotograferen, maar de specialist denkt dat er nog betere plekken te vinden zijn. 'Een besneeuwd kasteel wordt al gauw interessant. Mijn boodschap is vooral: blijf de hele dag buiten. Geniet ervan en ga pas als het donker is weer naar huis.'

Bekijk hier de reportage. De tekst gaat verder onder de video.

Vermeer fotografeert al tientallen jaren de natuur. Hij bezocht de beide polen, maar bracht in 2011 ook het prachtige 'Witte Veluwe' uit: een boek met fraaie foto's uit zijn eigen omgeving. Het schieten van de mooiste platen doet zijn hart nog steeds sneller kloppen. 'Het is een Arctische ervaring, hier op de Veluwe. Je bent vaak alleen in de natuur, dat is heel prettig om mee te maken. Je komt daardoor op niet zo voor de hand liggende plekken.'

'We moeten er zuinig op zijn'

'Het is prachtig om die belevenissen, die natuur, te delen met anderen. Om te laten zien wat we hebben. Dat klinkt wat belerend, maar het is wel een beetje zo. We moeten echt zuinig worden op wat er nu nog is. Het staat behoorlijk onder druk. Als je in beeld kunt brengen wat we hebben en mensen daarover na kunt laten denken, dan is dat fantastisch. Het is eigenlijk te mooi om er niets mee te doen.'