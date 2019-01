Koud, koud, koud: de temperatuur duikt vannacht weer flink onder nul

Het belooft vannacht stevig te gaan vriezen in Gelderland. Net zoals afgelopen nacht zakt de temperatuur tot ver onder nul, al speelt het wolkendek opnieuw een belangrijke rol in de te verwachten temperatuur.

Weerman Jordi Bloem van MeteoGroup in Wageningen voorzag afgelopen nacht een minimumtemperatuur van -14, maar zo koud werd het uiteindelijk niet. 'Dat komt door een dik wolkendek dat bleef hangen, een soort deken waardoor het daaronder niet goed kon afkoelen.'

In Drenthe kwam de temperatuur in de nachtelijke uren wel tot onder de -10, maar in Gelderland verdween het wolkendek niet. 'Daardoor was het vandaag wel weer extra koud, met temperaturen van rond de -4 in de Achterhoek', vertelt Bloem. 'Vannacht en morgen wordt het een beetje hetzelfde weer. Er hangt nu nog veel bewolking, die zal wel weer heel hardnekkig blijven. Het wordt tussen de -4 en -7 graden en als het wolkendek weggaat kan het zelfs -10 worden.'

Frank van Dijk sprak met Jordi Bloem van MeteoGroup op Radio Gelderland. De tekst gaat verder onder het fragment.

Het is vrijdagochtend koud en droog; daarna krijgen we te maken met een neerslagfront. 'Rond het middaguur gaat het sneeuwen in de Betuwe, dat trekt daarna naar het oosten en in de middag richting de Achterhoek', zegt Bloem, die ook regen voorspelt aan het begin van de avond.