Helpt u andere ouders die een prematuur kindje hebben?

De VOC wil ouders met elkaar en met zorgverleners in contact brengen, hun belangen behartigen en hen accuraat informeren. Veel ouders omschrijven de tijd dat hun baby is opgenomen als een emotionele achtbaan: je weet soms niet meer wat je moet denken, gaat het nu goed of toch juist niet? Daar komt bij dat je in een voor jou onbekende wereld terecht komt, de omgeving, de mensen, de taal die ze gebruiken: het lijkt alsof je op een andere planeet zit. Daarom proberen wij het voor je op een rijtje te zetten.

Bij de VOC zijn ongeveer 120 vrijwilligers op allerlei posten aan het werk. Binnen de regio’s, maar ook bijvoorbeeld binnen de redacties van de website, social media, Kleine Maatjes, voor het team Maatje Groter, het team gastlessen en vaak ook op projectbasis.

Wil je graag vanuit je ervaringsdeskundigheid iets voor andere ouders betekenen? En lijkt het je leuk om deel uit te maken van een team van ouders die hetzelfde hebben meegemaakt als jij? Dat kan! Wij zoeken collega-ouders van couveusekinderen die ons willen helpen om de ouders van nu bij te staan.

We zijn georganiseerd in regioteams en verschillende landelijke teams. Hierin heeft iedere ouder zijn eigen inbreng. De ouder met organisatietalent coördineert de activiteiten, een ander denkt mee over publiciteit en vormgeving, en weer een ander is goed in het voeren van gesprekken met couveuseouders. De meeste teams overleggen drie á vier keer per jaar met elkaar en hebben daarnaast contact via mail, telefoon en Facebook.

Om onze activiteiten zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, zijn we altijd op zoek naar enthousiaste mensen die onze teams willen versterken. Lijkt het je leuk om kennis te maken en te zien wat jouw bijdrage zou kunnen zijn?

We horen graag waar je interesses liggen en bepalen in overleg met jou met welke activiteiten je je bezig gaat houden en hoeveel tijd je daaraan kunt en wilt besteden. De VOC stuurt je natuurlijk niet onvoorbereid op pad. Als nieuwe vrijwilliger begin je met een introductiebijeenkomst van 1 dag. Hier ontmoet je andere nieuwe vrijwilligers en wordt je geïntroduceerd in het verenigingswerk. Natuurlijk word je, waar nodig, begeleid door een ervaren collega-vrijwilliger. Je kunt geregeld cursussen volgen om nieuwe kennis en vaardigheden op te doen.

Interesse om als vrijwilliger aan de slag te gaan? Laat hieronder uw reactie achter.