Meer dan kippen in Pluimveemuseum Barneveld

Het Pluimveemuseum heeft een grote vaste collectie. Alles over kippen is te zien in het Barneveldse museum. Van sorteermachine tot legbatterij en levende kuikentjes die je mag aaien. Ieder jaar is er een andere wisseltentoonstelling. Alles over de kip is in de afgelopen 20 jaar al voorbij gekomen. Toen het veeteeltmuseum in Beers in Noord-Brabant dit jaar dakloos werd kwamen de twee in contact. En zo staat er nu voor het eerst een ander dier in het Pluimveemuseum. Vooralsnog voor een jaar, maar de twee musea hebben de intentie om te fuseren.

Weerstand

'Natuurlijk was daar weerstand tegen', zegt voorzitter Cees Floorijp. 'Het Pluimveemuseum is uniek in de wereld en typisch Barnevelds. Mensen zijn bang dat kwijt te raken. Maar dat is niet de bedoeling. We moeten ervoor zorgen dat we uitbreiden, zodat het veelteeltmuseum bij het Pluimveemuseum past. Want uiteindelijk zijn er meer overeenkomsten dan verschillen.' De ondernemende voorzitter wil dan ook graag vooruitkijken, want 'stilstaan is achteruitgang'.

(tekst gaat verder onder de reportage)



Ons prachtig rund

De Brabanders zijn druk met het inrichten van hun expositie. Treurig om het verlies van hun museum in Beers zijn ze niet echt meer. 'We hebben anderhalf jaar gezocht naar een nieuwe zelfstandige locatie. We moeten aansluiten bij een ander en dat is prima', zegt conservator Harry Elsinghorst. Hij is druk bezig met het inrichten van zijn tijdelijke tentoonstelling met als thema 'ons prachtig rund.' Een grote verandering is het wel, van zelfstandig, nationaal, museum naar een hoekje in het Barneveldse museum.

Financieel risico

Floorijp: 'We willen 1100 vierkante meter, oftewel één derde van het museum toevoegen. Dan hebben we genoeg ruimte voor alle collecties.' De kosten daarvan zijn al bekend, maar geld is er nog niet. 'We hebben 1,4 miljoen euro nodig en er ligt bij de provincie en de gemeente al een verzoek voor subsidie', zegt Floorijp.

Maar het museum wil niet wachten op de overheid. Ze hebben zelf al, met het huidige museum als onderpand, een lening bij de bank aangevraagd om het casco te bouwen. Daarna zullen ze ook particulieren investeerders om geld vragen: 'Door zelf het casco te bouwen, laten we zien dat we het echt menen.' De bouwvergunning ligt al bij de gemeente. Het museum heeft voor de exploitatie geen subsidie nodig en draait volledig op vrijwilligers.

Nieuwe naam

En de naam, gaat die dan ook veranderen? Floorijp verwacht wat wel: 'Daarover hebben we nog geen knopen doorgehakt, maar ik verwacht dat zowel veelteelt, als pluimvee in de nieuwe naam zullen komen.' Sinds zaterdag 26 januari is tijdelijke samenwerking te zien voor het publiek.