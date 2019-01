Fotografen gezocht voor Stichting Early Birds

De eerste weken en maanden met je kindje zijn bijzonder. Maar wat als je kindje veel te vroeg op de wereld is gekomen? Dan is het niet alleen een bijzondere, maar ook een heftige tijd. Je brengt de eerste weken of maanden door in het ziekenhuis. Alles gaat langs je heen, je wordt geleefd en je hebt veel zorgen. In deze moeilijke periode kan een prachtige fotoreportage een lichtpuntje zijn. Een onderdeel van de verwerking als jullie later thuis zijn, maar bovenal een mooie herinnering! Stichting Earlybirds Fotografie komt naar het ziekenhuis om ouders een kosteloze reportage aan te bieden. De fotograaf legt met zorg, liefde en respect jullie kindje vast tijdens de dagelijkse routine. Ruim 200 fotografen verzorgen maandelijks zo’n 100 reportages in ziekenhuizen in heel Nederland en België. Wij zijn altijd op zoek naar uitbreiding van ons fotografen team.

Bent u fotograaf en lijkt het u leuk om voor Stichting Earlybirds een fotoreportage te maken? Reageer dan hieronder!