The Wailers komen naar de Zwarte Cross

'De organisatie van de Zwarte Cross is nu al een beetje high van het idee dat de legendarische band van reggae-icoon Bob Marley het festival zal toedekken onder een warme deken van liefde, eenheid en positieve vibraties', zo laat de organisatie van het festival weten over de komst van The Wailers uit Jamaica. In totaal zullen dit jaar 250 muziekacts en duizend theaterartiesten optreden op de Zwarte Cross. Eerder werd bekend dat onder meer Scooter, Beatcrooks, Boh Foi Toch en Brainpower naar het festival komen.



De 23e editie van de Zwarte Cross vindt op 18, 19, 20 en 21 juli plaats in Lichtenvoorde. De kaarten voor het festival gingen in november in de verkoop en zijn inmiddels al uitverkocht. Volgens de organisatie komen geen extra tickets meer beschikbaar en kunnen kaarten alleen nog worden verkregen via Ticketswap.



De volledige lijst: The Wailers (JAM), Bökkers, Martijn Fischer zingt Hazes, Yung Felix, LuckyTV Live, Høken met de Heinoos, Spidergawd (NO), Orange Grove, Koorbazen, The Graveltones (GB), Plork en de Aannemers, de Motorband, Wally A$M, SMÈRRIG, Thijs Kemperink & Emiel van der Logt, de Paloma’s, Mariachi Reloaded (BE), Onipa (GH), Pater Moeskroen, Nol Havens (VOF de Kunst) – Suzanne Voorbij!, Bobalicious (BE), WeDamnz, Sophie Francis, D-wayne, Nederlandse Reisopera, Duo Berlingo – No Way Back (BE), Holy Moly & the Crackers (GB).