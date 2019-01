Maasdriel nog niet af van illegale kunstgrasmatten

Het bedrijf dat verantwoordelijk wordt gehouden voor de illegale opslag van vervuilde kunstgrasmatten in de gemeente Maasdriel heeft van de rechtbank in Arnhem vijf maanden tijd gekregen om een oplossing te vinden. Het bedrijf zit met duizenden kilo's matten in de maag sinds het in zee ging met het Brabantse bedrijf TUF Recycling.

Op twee terreinen in Velddriel en Hedel liggen de grasmatten nog altijd metershoog opgestapeld. De eigenaar sloot een huurovereenkomst af met TUF Recycling om de matten voor enkele maanden op te slaan. De verhuurder zei vandaag tegen de rechter dat hij op dat moment niet wist dat hij in overtreding was door de vervuilde kunstgrasmatten op zijn terrein te bewaren. Toen hij hierop gewezen werd, was het al te laat. TUF Recycling weigert de grasmatten terug te nemen.

Verhuurder verantwoordelijk

De gemeente en ook de rechter houden de verhuurder van de grond nu verantwoordelijk voor het correct afvoeren van de grasmatten. En dat blijkt niet eenvoudig. In Nederland zit momenteel geen bedrijf dat dit soort afval verwerkt. Achthonderd kilometer verderop, in Denemarken, kunnen de kunstgrasmatten wel worden gerecycled, maar dit is volgens de advocaat van de verhuurder vanwege de transportkosten heel duur. Het verhalen van die kosten op TUF Recycling lijkt kansloos.

De rechter heeft de grondeigenaar vijf maanden tijd gegeven een oplossing voor het probleem te vinden. Een consortium van producenten van kunstgrasmatten is bezig in ons land een verwerkingsplek voor afgedankt kunstgras op te zetten. Onzeker is hoe lang het duurt voordat zo'n installatie ook daadwerkelijk operationeel is. Tot 1 juli heeft de grondeigenaar de tijd hier onderzoek naar te doen. Ook moet de veel duurdere optie om de matten af te voeren naar Denemarken verder worden onderzocht. Als de gemeente Maasdriel en de grondeigenaar het niet eens worden over een oplossing, volgt opnieuw een gang naar de rechter.

Schadelijk voor milieu

In de korrels van kunstgrasmatten zit onder meer zink, dat schadelijk kan zijn voor het milieu. Het kan onder meer terecht komen in de bodem of in het grondwater. Volgens een aanwezige deskundige is er weinig onderzoek gedaan naar de milieuschade door opslag van kunstgrasmatten. Maar tot grote bodemschade heeft het voor zover bekend nog niet geleid.