Roadkill Rollers zoekt 'vers vlees'

Roller derby is een fysieke sport op rolschaatsen die vaak door vrouwen wordt beoefend. Het spel wordt gespeeld door twee teams die tegen elkaar strijden op een ovale baan. De bedoeling is dat een speler van het ene team de spelers van het andere team inhaalt. De spelers mogen hun tegenstanders daarbij hinderen.

Luister hier naar een gesprek met Marieke Selissen



De sport kan er soms ruig aan toe gaan, maar daar wordt dan ook op getraind, zegt Marieke Selissen van de Roadkill Rollers. 'Zo mag je geen pootje haken en moet je van tevoren een regeltest en een fysieke test doen. Zo moet je over een gevallen rolschaatser kunnen springen en een noodstop kunnen maken. De roller derby is verslavend leuk. In geen andere sport werd ik zo uitgedaagd als in deze. Je verlegt iedere keer weer je grenzen'.

Iedereen kan meedoen, ook als je niet kan rolschaatsen. Daar is een speciale startersgroep voor. Selissen: 'Jong, oud, dik of dun, iedereen die het leuk lijkt is welkom.' Nieuwsgierig geworden hoe het er aan toe gaat? Vanavond is er een open training in sporthal De Horstacker in Nijmegen.





Tijdens het trainen voor de Roller Derby wordt er ook veel gelachenfoto: Roadkill Rollers