Zoek je een huurwoning? De markt wordt nog krapper

Wie een betaalbaar koophuis zoekt, heeft het niet gemakkelijk. Maar ook huurders zitten in de knel. In Gelderland is, net als in de meeste Nederlandse provincies, een groot tekort aan sociale en vrijesector-huurwoningen. Voor sociale huur zijn lange wachttijden, als je al in aanmerking komt. In de vrije sector is het zo krap dat de prijzen de laatste jaren omhoog zijn geschoten. De concurrentie onder huurders is hevig.

Door de krapte op de woningmarkt kunnen verhuurders in de vrije sector vragen wat ze willen, zegt woordvoerder Marcel Trip van belangenvereniging de Woonbond. Beleggers kopen vastgoed op en die woningen gaan duur in de verhuur. Daarbij stellen ze vaak hoge eisen.

Huurders moeten soms aantonen dat ze vier tot vijf keer de netto huur verdienen. Marcel Trip, woordvoerder Woonbond

'Huurders moeten soms aantonen dat ze vier tot vijf keer de netto huur verdienen', zegt Trip. Kunnen ze dat niet? Dan is het 'voor jou tien anderen'. Door de grote concurrentie gaan sommige huurders noodgedwongen in zee met huurmakelaars die hoge bemiddelingskosten vragen, vertelt Trip. Terwijl dit helemaal niet mag. Die kosten kunnen ze soms overigens terugvorderen.

Stijgende prijzen

De huurprijzen in de Gelderse vrije sector zijn het afgelopen jaar met 7,8 procent gestegen, zo blijkt uit de Huurmonitor van woningplatform Pararius. Gemiddeld betaalt een Gelderse huurder nu 1.094 euro per maand voor een vrijesectorwoning van 100 vierkante meter. In 2017 was dat gemiddeld nog 1.014 euro.

Eind 2018 was er een tekort van 33.000 woningen in Gelderland. En het wordt nog krapper op de woningmarkt, is de voorspelling.

Op de piek, die in 2020 wordt verwacht, is er volgens de prognoses een tekort van 235.000 woningen in het hele land. Dat voelt men in de Randstad, maar ook in delen van Gelderland, aldus de prognoses. Pas daarna zijn er genoeg woningen gebouwd voor terugdringing van het tekort.

Oneerlijk

Tot die tijd is het dus dringen voor een huis. En de krapte is niet het enige probleem, zegt Marcel Trip van de Woonbond. Hij maakt zich grote zorgen over het gebrek aan huurprijsbescherming en de omhoog schietende prijzen in de vrije huursector, waarvoor geen maximale huurgrens geldt. 'Mensen met een bescheiden middeninkomen die net niet in aanmerking komen voor sociale huur vallen tussen wal en schip.' Zij kunnen de hoge huren in de vrije sector niet of nauwelijks betalen.

De huurder in de vrije sector is nu vogelvrij. Marcel Trip, woordvoerder Woonbond

Om woekerprijzen te voorkomen moet er volgens de Woonbond daarom ook een maximum huur in de vrije sector komen. Daarnaast pleit de organisatie voor gelijke rechten voor alle huurders. 'De huurder in de vrije sector is nu vogelvrij', zegt Trip. 'Ze kunnen met klachten niet bij de Huurcommissie terecht. Niemand beschermt hen.' Dat moet snel anders, vindt de Woonbond, want de vrije sector groeit als kool.

Maar bovenal, en dat is nu het meest urgent benadrukt Trip, moet er gebouwd worden. 'Het tekort aan huizen moet worden opgelost.'

