Gelderland zoekt de wolf; schades komende drie jaar vergoed

Ook wil de provincie Gelderland snel weten of de wolf zich definitief heeft gevestigd. Daarom wordt de komende dagen intensief gezocht naar sporen, meldt de provincie. 'Er komt een versneld DNA-onderzoek om op korte termijn vast te stellen of dezelfde wolvin nog steeds op de Veluwe rondloopt.'

De vergoeding voor de schade geldt voor bedrijfsmatige dierhouders en hobbydierhouders. 'Een aanval op schapen is voor de betrokkenen vaak een emotioneel ingrijpende gebeurtenis. Voor deze emoties is begrip. Zonder hiermee getroffen dierhouders te kort te willen doen, plaatsen we gevallen wel in het perspectief dat er (zonder wolf) jaarlijks al 4.000 tot 13.000 schapen worden gedood of verwond door honden en vossen', staat in het plan.

Het afgelopen jaar liet de wolf zich meermaals zien in Gelderland. Of het dier zich definitief vestigt, moet nog blijken. Ondanks de vergoeding door de provincie is de bescherming een taak van de dierhouder. Elektrisch gaas, kuddewaakhonden of het vee 's nachts ophokken worden als preventieve maatregelen in het plan genoemd.

Respect voor de wolf

Ook moet de wolf 'met respect worden behandeld'. 'Het is een roofdier, geen knuffel, maar vormt niet op voorhand een bedreiging voor mensen. Menselijke activiteiten in het buitengebied zijn in een wolventerritorium gewoon mogelijk', staat in het plan. Als een territorium is vastgesteld, zal het gedrag van mensen zich wel enigszins moeten aanpassen. 'En wolven mogen nooit gevoerd worden om gewenning te voorkomen.'

De provincies komen met een gezamenlijk plan omdat de wolf grote afstanden kan afleggen en het beleid daarom de provincie overstijgt.

Zie ook: Dossier Wolf in Gelderland