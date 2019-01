Kinderboek moet het dialect levend houden

'Mijn zoon Kees spreekt een beetje dialect omdat opa en oma dat met hem praten', vertelt illustrator Femke van Wijk over de totstandkoming van de publicatie. 'En toen het nieuws kwam dat het Achterhoeks tot een Nedersaksische taal erkend werd, was één plus één is drie. Dus toen heb ik er een kinderboek van gemaakt in het dialect.'

Uitgever Willy Hermans hoopt dat het boekje kinderen enthousiasmeert. 'Dat ze dierennamen zoals gaffeltange (oorwurm), michamp (mier), en zunnekuuksken (lieveheersbeestje) meekrijgen', legt Hermans uit. 'Zodat die namen ook blijven bestaan.'



Uitgeverij Hermans heeft in het verleden al tientallen Achterhoekse publicaties uitgebracht. Onlangs verschenen 'Achterhoekse Kearls', 'Parels van de Achterhoek' en 'Uut old gemuudeluk Koolhoven'. Hermans merkt dat de boeken steeds populairder worden. 'Het heeft wel wat met de economie te maken die aantrekt', verklaart de uitgever. 'De verkoop van Achterhoekse boeken is weer in een stijgende lijn.' Van Wijk heeft al ideeën voor een tweede kinderboek: 'Zelf had ik het idee om Achterhoekse versjes zoals Iepmie en Kniepmie te gaan illustreren.'