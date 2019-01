Theaterstuk over strijd tegen anorexia, Mariëtte uit Nijmegen weet hoe het voelt

Mariëtte Morsink uit Nijmegen weet hoe het is om te vechten tegen een eetstoornis. Met één verschil, na een periode van zes jaar lukte het met veel therapie de ziekte te overwinnen.

Ondanks dat Mariëtte nu negen jaar van haar eetstoornis af is, maakte de documentaire veel indruk. 'Ik vond het vooral heel naar om te zien dat ze al zo ver ondergewicht had. Dat het daardoor niet meer gelukt is om er bovenop te komen. Dat ze wel die wil had, maar dat het dan toch niet lukte.' Die tweestrijd kent Mariëtte goed. 'Je wil wel, maar het is zo eng om weer te gaan eten.'

Emma Caris is twaalf jaar als ze gediagnosticeerd wordt met anorexia. Jarenlang streed ze tegen deze eetstoornis, tot ze het absolute dieptepunt bereikte. Ze vertrok naar een kliniek in Portugal, om daar een intensieve behandeling te ondergaan. Maar het meedogenloze monster dat anorexia heet, vrat haar vanbinnen volledig op. In april 2016 overleed Emma, 18 jaar jong. Documentairemaakster Jessica Villerius maakte een film over haar leven, Emma's laatste wens. Ze wilde dat andere slachtoffers van een eetstoornis er steun in zouden kunnen vinden.

'Het is geen knopje die je omzet'

Dat er door de documentaire over Emma, en nu ook het boek en de theatervoorstelling, meer aandacht is voor eetstoornissen stemt Mariëtte hoopvol. 'Ook om te laten zien dat het niet alleen maar is: ga gewoon iets meer eten en je komt er vanaf. Het is geen knopje die je even omzet.' Ook hoopt de Nijmeegse dat mensen inzien dat het geen schreeuw om aandacht is, zoals volgens haar nog vaak gedacht wordt. 'Daar gaat het helemaal niet om, je bent gewoon ziek.'

Bekijk de reportage. Daaronder gaat de tekst verder.

Vijf procent overlijdt

Van alle mensen met Anorexia Nervosa overlijdt in tien jaar tijd vijf procent. Daarmee is het de dodelijkste psychiatrische ziekte in Nederland. Mariëtte kreeg voor haar eetstoornis onder andere hulp bij Amarum in Zutphen, een onderdeel van GGNet. Bij dit expertisecentrum voor eetstoornissen komen iedere week zo'n vijf tot acht nieuwe mensen binnen voor een behandeling.

'Verandering is mogelijk'

Mirjam Lammers is hoofd behandeling bij Amarum. Ze hoopt dat de aandacht voor anorexia er toe leidt dat eetstoornissen beter en sneller worden herkent. 'Dat er meer bekendheid komt voor de aandoening en de ernst daarvan.' Tevens wil ze benadrukken dat er ook een grote kans is voor patiënten om te herstellen. 'Het verhaal van Emma is natuurlijk heel tragisch, maar het is ook goed om te weten dat het meestal niet zo afloopt. Behandeling en verandering is mogelijk.'

Ervaringsdeskundige drong pas echt door

Door de hulp van een professional, in combinatie met een ervaringsdeskundige, lukte het Mariëtte om haar eetstoornis de baas te worden. 'Soms geloofde ik m'n therapeuten niet. Dan dacht ik: wat een onzin die eetlijst, dat is veel te veel!' Bij de organisatie Ixta Noa in Zutphen praatte ze met mensen die hetzelfde hadden meegemaakt, zij konden vaak beter tot haar doordringen. 'Het hielp me om te zien dat mensen er vanaf konden komen, want ik was soms even kwijt dat dat kon.'

Andere patiënten helpen

Een paar jaar geleden besloot Mariëtte hetzelfde te gaan doen, als vrijwilliger bij Ixta Noa. Een organisatie die vanuit ervaringsdeskundigen mensen helpt met psychische problemen. Inmiddels heeft Mariëtte er een baan, waarbij ze anderen laat zien dat herstel mogelijk is. 'Je kunt zoveel gelukkiger worden als je niet de hele dag met dat stomme eten bezig bent.'

De theatervoorstelling 'Emma wil leven' is op 27 januari te zien in de Hanzehof in Zutphen. Josha Zwaan, schrijfster van het gelijknamige boek, verzorgt voorafgaand een inleiding. Later dit jaar is de voorstelling ook te zien op andere plekken in Gelderland.