Wat als je kindje te vroeg geboren wordt? Helpt u mee bij een van deze initiatieven?

Normaal gesproken duurt een zwangerschap 40 weken. Maar wat als je kindje te vroeg geboren wordt... Voor ouders van deze kleintjes zijn deze eerste weken heel heftig. Het is een periode waarin je in een achtbaan van emoties zit. Als kersverse ouder breng je veel tijd door in het ziekenhuis en zijn er veel zorgen die je hebt om je kleine kindje. Om ouders te ondersteunen in deze moeilijke tijd zijn er veel mensen die zich vrijwillig inzetten.

Inktvisjes haken

Onder andere Wilma haakt inktvisjes voor de kleintjes die in de couveuse liggen. Vaak worden kindjes er een stuk rustiger van en trekken zij niet meer zo vaak aan de slangetjes. Waarschijnlijk lijken de tentakels van de inktvisjes op de navelstreng die de kindjes vasthielden toen ze nog in de buik van hun moeders zaten. Wilma doet dit thuis wanneer het haar uitkomt. Wilt u ook inktvisjes haken? Dat kan, kijk hier voor alle informatie over het haken.

EarlyBirds

Claudia is fotograaf bij EarlyBirds en fotografeert de kindjes in de eerste weken van hun leven. Een mooie herinnering voor de ouders van deze baby's die deze periode vaak als een roes beleven. Wilt u meer informatie over EarlyBirds of ook als fotograaf aan de slag? Kijk hier.

VCO

De Vereniging voor Couveuse Ouders probeert ouders in de moeilijke tijd te ondersteunen. Ook in de periode na het ziekenhuisbezoek organiseren zij onder andere terugkomdagen. Een moment om met lotgenoten te spreken en met elkaar terug te kijken op een heftige tijd. Onder ander Mea is zelf moeder van een prematuur geboren zoontje. Zelf had zij veel baat bij deze terugkomdagen en is nu zelf vrijwilliger. Ook hier kunt u als vrijwilliger aan de slag. Kijk hier voor meer informatie.

Floor de Lis

Helaas zijn er ook familie die te maken krijgen met het ondenkbare verlies van hun baby. De stichting Floor de Lis ontzorgt ouders met de Angel Gowns in deze droevige tijd. Omdat deze engeltjes te klein zijn voor de reguliere kleding, verzorgen wij setjes voor een waardig afscheid. Het is ondenkbaar dat men gedurende dit verlies naar een winkel moet gaan om iets te waardigs uit te zoeken en wat uiteindelijk niet te koop blijkt. Behalve Angel Gowns maken wij ook Cocoontjes en voor de allerkleinste Butterfly Wings. Ook maakt een groep vrijwilligers mutsjes, Mandjes,slofjes en Geur poppetjes (Roellies) passend bij de Angel Gowns en voor de baby’s op de NICU afdeling en kraam afdeling. Deze mooie producten worden gemaakt van gedoneerde trouwjurken. Op dit moment is er een stop omdat er een grote hoeveelheid trouwjurken nog verwerkt moet worden.

Wel kan de stichting spulletjes gebruiken om vast te verzamelen voor de Kerst. Tijdens deze donkere dagen rondom Kerst zijn ouders vaak niet bezig met de feestdagen maar leven dag in, dag uit in het ziekenhuis. Om hen toch tijdens de feestdagen iets extra's te geven zijn wij op zoek naar producten die in een goodiebag kunnen. Denk aan schoonheids- en verzorgingsproducten zoals labello, tandenborstels of een toilettasje maar ook iets lekkers zoals een zakje chips. We zijn echt op zoek naar nieuwe producten.

