Natuurtoerist Theo blogt: Zingeving, natuur en John Muir

Op 22 november jongstleden is de Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit, editie 2018, uitgereikt. De gerestaureerde Sint Jansbeek in Arnhem, weer zichtbaar en leefbaar stromend door de Arnhemse binnenstad, kreeg de prijs. In feite een meer dan terechte waardering voor het omarmen van een fraai geomorfologische element van het Veluwse landschap en de stuwwal. De publieksprijs ging naar de ‘Walk of Wisdom’.

Een pelgrimstocht en -ritueel van een week lopen. Telefoon uit en internet niet bereikbaar. Het is een prachtige meerdaagse wandeltocht in het Rijk van Nijmegen. Prachtig vanwege de beschouwing op zingeving terwijl je aan het wandelen bent maar ook meer dan aantrekkelijk vanwege het gevarieerde landschap waar doorheen wordt gelopen.

Zingeving in de natuur

De Walk of Wisdom is een mooi voorbeeld. Steeds meer mensen zoeken het landschap en de natuur op vanwege een zingevende werking. Op zoek naar een ‘betere wereld’. Enkele jaren terug verscheen een boeiende studie van Lieke Verhoeven. Onze zoektocht naar zingeving leidt vaak naar de natuur vanuit betrokkenheid met die natuur en de rol die de natuur kan vervullen in de queeste van zingeving. De natuur is voor tal van mensen ontzagwekkend, verwondering opwekkend, een plek om tot jezelf te komen maar ook een plaats waar de dagelijkse zorgen en beslommeringen worden vergeten.

De natuur is iets groots en van bijzondere schoonheid. Jezelf onderdeel en verbonden met die omgeving te kunnen voelen, is van grote waarde voor het vinden van de zingevende antwoorden. Wandelen, natuureducatieve activiteiten, stilte- of nachtwandelingen, bij voorkeur kleinschalig van opzet, zijn de meest geëigende vormen om de zingeving te ervaren, te ondergaan dan wel antwoorden op die vragen te vinden. Een wandelende en rondtrekkende wildernis zoeker was John Muir, geboren Schot maar een van de grondleggers van het Amerikaanse nationale parken systeem zoals we dat nog steeds kennen. Als geen ander onderkende hij de zin van het leven. Die was voor hem onlosmakelijk gekoppeld aan de natuur: 'And into the forest I go to lose my mind and find my soul,' was een van zijn befaamde uitspraken.

Muir Treks

Maar dat wil niet zeggen dat we naar de USA moeten voor een vergelijkbare ervaring. Ook op de Veluwe worden bijzondere wandeltochten georganiseerd. De Muir treks zijn trektochten over de Veluwe, startend in de buurt van Apeldoorn, ergens voor zonsopgang en eindigend na de zonsondergang. Ter inspiratie een ander citaat van John Muir: 'Zo lang als ik leef, zal ik watervallen en vogels en de wind horen zingen. Ik zal de rotsen lezen, de taal van overstromingen, stormen en lawines leren. Ik zal mezelf vertrouwd maken met de gletsjers en wilde tuinen, en zo dicht mogelijk bij het hart van de wereld komen als ik kan.'

Theo de Bruin is zelf enthousiast natuurtoerist, maar is daarnaast ook beroepsmatig raadgever Toerisme, Recreatie en Vrijetijdseconomie voor verschillende (natuur)organisaties.