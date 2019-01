Stichting Present ontvangt bijdrage van Veluvine Nunspeet

In december is er een Kerstpakkettenmarkt voor bedrijven gehouden in Veluvine. Veluvine heeft Stichting Present uitgenodigd om op deze markt aanwezig te zijn. Tijdens deze markt waren verschillende organisaties aanwezig om de munten die ze hadden gekregen te verzilveren bij diverse kraampjes van Nunspeetse ondernemers. Ook was het mogelijk om een deel / muntje af te geven aan Stichting Present. Hier werd gehoor aangegeven en leverde 237,50 euro op.

Stichting Present is makelaar in sociale betrokkenheid, verbindingen leggen. Present slaat een brug tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. De visie van Present is dat een beweging in de samenleving op gang komt, waarbij mensen het vanzelfsprekend vinden naar elkaar om te zien en elkaar te helpen. Dit is in een paar korte zinnen het werk van Present uitgelegd.

Present Nunspeet heeft sinds de oprichting in 2011 een goede naamsbekendheid opgebouwd binnen de lokale samenleving. Vele honderden vrijwilligers hebben zich reeds voor Present ingezet en mensen geholpen die zelf door omstandigheden niet in staat zijn om bepaalde praktische klussen te doen. Denk hierbij aan een schildersklus, het opruimen van een woning, het opknappen van een tuin of het uitvoeren van een noodzakelijke verhuizing. Projecten van Present kunnen voor gemeenschappen oefenplaatsen zijn waar gewerkt wordt aan bewustwording en ontwikkeling van vaardigheden van de leden. Voorbeelden zijn diaconaal leren (bij kerken), burgerschapsvorming (scholen), sociale opvoeding (gezinnen) en maatschappelijk betrokken ondernemen en teambuilding (bedrijven).