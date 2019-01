Beleidsregels geluid bij evenementen in Nunspeet

Dit geeft duidelijkheid over de mogelijkheden of onmogelijkheden op bepaalde locaties. Met deze beleidsregels wordt enerzijds meer duidelijkheid gegeven naar de organisatoren over type evenementen, locaties, geluidvoorschriften en eindtijden. Daarnaast zijn de voorschriften eenvoudiger te handhaven en ontvangen de inwoners voldoende bescherming tegen onaanvaardbare hinder. Er komen bij de gemeente weinig klachten binnen over evenementen. Maar onbeperkt geluid makende evenementen toestaan kan de leefbaarheid van omwonenden aantasten.

In het beleid wordt onderscheid gemaakt tussen drie typen evenementen: lichte evenementen (zoals bijvoorbeeld sportevenementen en dergelijke), middelzware evenementen met livemuziek zoals bijvoorbeeld de Nacht van Nunspeet, en zware evenementen zoals festivals met zwaardere livemuziek. Er is een aantal locaties onderzocht en vastgesteld welk type evenement op die locaties mogelijk is. Vervolgens is vastgesteld hoeveel evenementen passend zijn per locatie. Zo zijn er bijvoorbeeld in de beleidsregels zeven locaties doorgerekend waar het aantal beperkt wordt tot twee zwaardere evenementen per jaar.

Burgemeester Van de Weerd: 'Met deze beleidsregels hopen we een goed evenwicht gevonden te hebben tussen enerzijds het ruimte bieden aan evenementen en anderzijds de geluidsoverlast te beperken”.'

De beleidsregels zullen worden verwerkt in het evenementenbeleid en na een jaar worden geëvalueerd.