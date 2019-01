Langverwachte verbreding A1 bij Apeldoorn van start, maar discussie duurt voort

'Mensen gaan hinder ondervinden', waarschuwt omgevingsmanager Tonny Arissen van Rijkswaterstaat in aanloop naar het begin van de werkzaamheden. 'We starten met de kap van bomen en dat zorgt voor lawaai bij omwonenden. De weggebruiker gaat daarna te maken krijgen met afsluitingen, wegversmallingen en omleidingen. Dat leidt vrijwel zeker tot extra reistijd.'

Het hele project tussen Apeldoorn en Azelo wordt in tien jaar gerealiseerd. In die tijd krijgen beide richtingen er één rijstrook bij. Rijkswaterstaat begint in februari met de voorbereidende werkzaamheden. Deze weken organiseert Rijkswaterstaat informatieavonden. Donderdagavond krijgen inwoners van Twello in het gemeentehuis de planning onder ogen.

Inwoners voeren felle strijd

Ondertussen voeren enkele omwonenden een felle strijd tegen de plannen. Zo wil Algemeen Belang Wilp-Achterhoek (ABWA) dat de maximumsnelheid na het aanleggen van de vierde rijstrook in beide richtingen beperkt blijft tot 100 kilometer per uur en geen 130, zoals het plan is. Daarvoor is men naar de Raad van State gestapt.

'Dat is blijkbaar hoe het spel gespeeld wordt', verzucht voorzitter Hans de Haan van ABWA. 'Als we dat niet doen, gaat alles maar door zoals ze dat gepland hebben.'

De Haan is niet tegen de uitbreiding van de drukke snelweg, maar is wel bang voor de extra overlast die de nieuwe weg met zich meebrengt. 'We zien het belang er zeker van in. Maar het extra optrekken, het lawaai en de luchtvervuiling willen we niet. We vragen onder meer om extra geluidsschermen.'

